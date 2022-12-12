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УТВЕРЖДЕНЫ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ И НОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АГРОЭКОТУРИЗМА
11:38 13.12.2022
Постановлением Совета министров № 860 от 9 декабря 2022 года утверждено Положение о порядке осуществления райисполкомами административной процедуры по принятию решения об осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.
Как сообщает Национальный правовой портал, письменное заявление об осуществлении указанной деятельности направляет в райисполком:
по месту нахождения агроэкоусадьбы – физлицо, которое занимается деятельностью по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, производит и (или) перерабатывает сельскохозяйственную продукцию на земельных участках, предоставленных в сельской местности, малых городских поселениях для строительства и (или) обслуживания одноквартирного или блокированного жилого дома, в том числе квартиры в блокированном жилом доме (далее – жилой дом), либо ведения личного подсобного хозяйства;
по месту госрегистрации – сельскохозяйственная организация, которая оказывает услуги в сфере агроэкотуризма на земельных участках, предоставленных для строительства и (или) обслуживания жилого дома либо ведения сельского хозяйства.
Кроме письменных заявлений в райисполкомы физлица и сельскохозяйственные организации также представляют в письменной форме согласие собственника (собственников) жилого дома на использование жилого дома для осуществления соответствующей деятельности.
Положением, в частности, определены:
порядок действий райисполкомов и районных комиссий для комплексной объективной оценки агроэкоусадеб;
какие документы и (или) сведения райисполкомы при осуществлении административной процедуры испрашивают самостоятельно;
основания, по которым райисполком отказывает в принятии письменного заявления субъекта агроэкотуризма и в осуществлении административной процедуры;
случаи, когда райисполком принимает решение о прекращении деятельности субъекта агроэкотуризма на территории соответствующей агроэкоусадьбы.
Также постановлением № 860 установлены типовые формы договоров на оказание:
субъектом агроэкотуризма услуг агроэкотуристам;
услуг в сфере агроэкотуризма между субъектом агроэкотуризма и туроператором.
Постановление Правительства от 29 июня 2006 г. № 818 «Об утверждении Типового договора на оказание услуг в сфере агроэкотуризма» признается утратившим силу.
Постановление № 860 вступает в силу с 1 января 2023 г.
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