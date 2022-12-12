Транспортная инспекция изменила порядок регистрации автомобильных перевозчиков ЕС по оформлению разрешений Республики Беларусь.

Напомним, что с 10 октября 2022 года автоперевозчики Евросоюза могут оформить в Транспортной инспекции Минтранса разрешение на международную автоперевозку грузов по территории нашей страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, для этого перевозчику необходимо:

зарегистрироваться в качестве автомобильного перевозчика иностранного государства (Европейский союз) в автоматизированной системе по оформлению разрешений;

авторизоваться в личном кабинете автоматизированной системы;

оформить в автоматизированной системе счет-фактуру на количество заявленных к оформлению разрешений и оплатить заказ по указанным реквизитам. Стоимость оформления такого разрешения Транспортной инспекцией составляет 15 базовых величин (480 белорусских рублей на 7 октября 2022 года);

обратиться за оформлением разрешений в одно из структурных подразделений филиалов Транспортной инспекции в Минске и областных городах.

С полным порядком действий автомобильного перевозчика Европейского союза или его представителя, действующего на основании доверенности, по оформлению в Транспортной инспекции разрешений на международную перевозку грузов автомобильным транспортом по территории Беларуси можно ознакомиться по ссылкам.

Введенная белорусской стороной указанная возможность действует одновременно с соблюдением норм постановления Совета министров от 22 апреля 2022 г. № 247 «О перемещении транспортных средств».

Таким образом, в Беларуси для иностранных перевозчиков в соответствии с постановлением № 247 сохраняется правило доставки грузов с целью последующей перегрузки или перецепки в специально установленных местах.

При этом также сохраняется порядок по использованию на проезд по территории Беларуси разрешений, переданных Белорусской стороной компетентным органам иностранных государств.