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ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ ЕС ПРИ ОФОРМЛЕНИИ БЕЛОРУССКИХ РАЗРЕШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
10:04 13.12.2022
Транспортная инспекция изменила порядок регистрации автомобильных перевозчиков ЕС по оформлению разрешений Республики Беларусь.
Напомним, что с 10 октября 2022 года автоперевозчики Евросоюза могут оформить в Транспортной инспекции Минтранса разрешение на международную автоперевозку грузов по территории нашей страны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, для этого перевозчику необходимо:
зарегистрироваться в качестве автомобильного перевозчика иностранного государства (Европейский союз) в автоматизированной системе по оформлению разрешений;
авторизоваться в личном кабинете автоматизированной системы;
оформить в автоматизированной системе счет-фактуру на количество заявленных к оформлению разрешений и оплатить заказ по указанным реквизитам. Стоимость оформления такого разрешения Транспортной инспекцией составляет 15 базовых величин (480 белорусских рублей на 7 октября 2022 года);
обратиться за оформлением разрешений в одно из структурных подразделений филиалов Транспортной инспекции в Минске и областных городах.
С полным порядком действий автомобильного перевозчика Европейского союза или его представителя, действующего на основании доверенности, по оформлению в Транспортной инспекции разрешений на международную перевозку грузов автомобильным транспортом по территории Беларуси можно ознакомиться по ссылкам.
Введенная белорусской стороной указанная возможность действует одновременно с соблюдением норм постановления Совета министров от 22 апреля 2022 г. № 247 «О перемещении транспортных средств».
Таким образом, в Беларуси для иностранных перевозчиков в соответствии с постановлением № 247 сохраняется правило доставки грузов с целью последующей перегрузки или перецепки в специально установленных местах.
При этом также сохраняется порядок по использованию на проезд по территории Беларуси разрешений, переданных Белорусской стороной компетентным органам иностранных государств.
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