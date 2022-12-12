Опубликован закон от 8 декабря 2022 г. № 222-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг».

Как сообщает Национальный правовой портал, уточняется круг субъектов, подтверждающих объемы и качество оказанных жилищно-коммунальных услуг в зависимости от способа управления общим имуществом совместного домовладения.

До 24 декабря 2024 г. предоставляется право:

городским (городов областного подчинения), районным исполнительным комитетам, местным администрациям районов в г. Минске без проведения процедур закупок, предусмотренных законодательством, назначать исполнителей для оказания на договорной основе жилищно-коммунальных услуг вне зависимости от источников финансирования по:

техническому обслуживанию, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, техническому обслуживанию лифта, дополнительным жилищно-коммунальным услугам, а также по разработке проектной документации на капитальный ремонт, строительно-монтажным работам по текущему ремонту, капитальному ремонту;

обращению с твердыми коммунальными отходами;

выполнению работ на придомовых территориях многоквартирных жилых домов и по объектам внешнего благоустройства населенных пунктов, расположенным на землях общего пользования;

Минскому городскому исполнительному комитету без проведения процедур закупок назначать исполнителей для выполнения работ по объектам внешнего благоустройства, расположенным на землях общего пользования на территории нескольких районов Минска.

Исполнители будут назначаться из числа организаций, имущество которых находится в коммунальной собственности, и хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь (с согласия совета директоров (наблюдательного совета) этих обществ) и (или) ее административно-территориальным единицам.