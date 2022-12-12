На общественное обсуждение вынесен проект постановления правительства, которым вносятся изменения в Положение о порядке изготовления, производства, переработки, хранения и уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденное постановлением Совета министров № 1827 от 30 декабря 2002 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом предлагается:

уточнить правовой механизм в сфере использования наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях вне организаций здравоохранения войсками и воинскими формированиями, военизированными организациями Республики Беларусь;

внести изменения и дополнения, связанные с практикой применения законодательства в данной сфере.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 12 по 21 декабря 2022 г.