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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТ СКОРРЕКТИРОВАТЬ ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРЕПАРАТОВ


16:10 12.12.2022

На общественное обсуждение вынесен проект постановления правительства, которым вносятся изменения в Положение о порядке изготовления, производства, переработки, хранения и уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденное постановлением Совета министров № 1827 от 30 декабря 2002 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом предлагается:

уточнить правовой механизм в сфере использования наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях вне организаций здравоохранения войсками и воинскими формированиями, военизированными организациями Республики Беларусь;

внести изменения и дополнения, связанные с практикой применения законодательства в данной сфере.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 12 по 21 декабря 2022 г.
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