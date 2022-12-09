Постановлением Совета министров № 849 от 8 декабря 2022 г. утверждено Положение о порядке предоставления в пользование и использования, обеспечения сохранности и возврата или уничтожения геодезических и картографических материалов и данных Государственного картографо-геодезического фонда Беларуси.

Как сообщает Национальный правовой портал, организовывать предоставление в пользование материалов и данных Госкартгеофонда будет Государственный комитет по имуществу.

Пользователи будут получать материалы и данные временно в пользование на договорной основе в виде оригиналов, копий или выписок из оригиналов.

Оригиналы могут предоставляться в пользование в исключительных случаях – экспонирование, проведение научных исследований, подготовка научных отчетов, докладов, статей, создание художественных, художественно-публицистических, документальных, научно-популярных и учебных фильмов и программ и др. Обязательными условиями при этом являются:

удовлетворительное физическое состояние оригиналов, наличии двух и более экземпляров (для материалов и данных на бумажном носителе) или резервных копий (для материалов и данных на машинном носителе);

письменное разрешение руководителя уполномоченной организации или организации, осуществляющей временное хранение материалов и данных Госкартгеофонда.

Под резервной копией понимается идентичный экземпляр материалов и данных на машинном носителе, созданный путем репликации (создание двух и более идентичных экземпляров материалов и данных на машинном носителе, снабжаемых собственными идентификаторами) и хранимый в условиях, обеспечивающих его целостность.

Предоставление в пользование будет платным (исключение – случаи, установленные законодательными актами, решениями президента или Совета министров).

При этом по отношению к пользователям материалов и данных вводятся требования по:

обеспечению сохранности полученных в пользование оригиналов или резервных копий материалов и данных Госкартгеофонда и возвращению их в установленные договором об их использовании сроки;

уничтожению полученных в пользование копий или выписок из оригиналов материалов и данных Госкартгеофонда, удалению с сайтов размещенных ими материалов и данных по истечении установленного договором срока их использования или до окончания этого срока по минованию надобности в этих копиях или выписках;

нераспространению содержащихся в полученных в пользование материалах и данных сведений, составляющих государственные секреты, и иной информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, в соответствии с законодательством о государственных секретах и об информации, информатизации и защите информации.

Постановление вступает в силу с 17 декабря 2022 г.