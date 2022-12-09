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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНТРАНС ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ КОРРЕКТИРОВКИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ТРАНСПОРТА И ПЕРЕВОЗОК


11:52 12.12.2022

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об изменении постановлений Совета Министров Республики».

Как сообщает Национальный правовой портал, целью подготовки проекта является приведение в соответствие с требованиями закона от 18 июля 2022 г. № 196-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках»:

Правил автомобильных перевозок грузов, утвержденных постановлением Совета министров № 970 от 30 июня 2008 г.;

Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совета министров № 972 от 30 июня 2008 г.;

постановления Совета министров от 31 июля 2006 г. № 985 «Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь»;

постановления Совета министров от 4 сентября 2002 г. № 1218 «О создании Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Предметом правового регулирования постановления являются общественные отношения в области автомобильного транспорта, контроля транспортной деятельности, автомобильных перевозок грузов и автомобильных перевозок пассажиров.

Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 9 по 19 декабря 2022 г.
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