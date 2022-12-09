На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды «О преобразовании памятника природы республиканского значения дубрава «Щемыслицкая».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предусматривается преобразование в Минском районе Минской области ботанического памятника природы республиканского значения дубрава «Щемыслицкая» в связи с изменением его границ, площади, режима охраны и использования. В результате проектом постановления устанавливаются новые границы, площадь и землепользователи памятника природы.

Памятник природы представляет большую ценность как учебно-познавательный и просветительный объект, имеющий культурно-историческое и научное значение. На его территории произрастает естественная древесная растительность, включающая 41 вид деревьев и кустарников из 28 родов 18 семейств, которая представлена лиственными и хвойными породами. Преобладающими древесными породами являются дуб черешчатый и ель обыкновенная. Древостой дуба спелый и представлен деревьями в возрасте до 150 лет (многие отдельно стоящие деревья этого вида имеют диаметр ствола более 90 см), ель, представленная, как и дуб, разными формами, также достигла возраста спелости. В качестве сопутствующих пород единично встречаются сосна обыкновенная береза бородавчатая, ясень обыкновенный и др.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес с 9 по 19 декабря 2022 г.