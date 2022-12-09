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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 ЯНВАРЯ В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИТСЯ РАЗМЕР МЕСЯЧНОЙ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ
14:35 09.12.2022
С 1 января 2023 г. размер месячной минимальной заработной платы составит 554 рубля. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 854 от 8 декабря 2022 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, правовой акт принят в соответствии с законом Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. № 124-З «Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы».
С 1 января 2022 г. постановлением правительства № 721 от 14 декабря 2021 г. месячная минимальная заработная плата была установлена в размере 457 рублей.
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