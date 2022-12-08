Совет Министров 7 декабря 2022 года принял постановление № 839 «О мерах по поддержке туристической индустрии, развитию внутреннего туризма и международного въездного туризма».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлен первый взнос в фонд ответственности туроператоров в размере не менее 1000 базовых величин (на 8 декабря 2022 года составляет 32 тыс. белорусских рублей).

Кроме того, постановлением утверждено Положение о порядке и условиях создания и функционирования туристических информационных центров, а также их учета.

Так, на туристические информационные центры (ТИЦ) возложены задачи по:

популяризации внутреннего туризма и международного въездного туризма;

развитию сотрудничества с субъектами туристической индустрии и иными юридическими лицами;

проведению как в Республике Беларусь, так и за ее пределами маркетинговой деятельности, направленной на ознакомление с туристическим потенциалом Республики Беларусь;

реализации программ, стратегий, концепций, планов мероприятий и иных мер по поддержке туристической индустрии, развитию внутреннего туризма и международного въездного туризма;

популяризации белорусской истории, национальной культуры, традиций и достижений белорусского народа.

На территории страны и за ее пределами ТИЦ создаются местными исполнительными и распорядительными органами, иными юридическими лицами, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

В перечень видов деятельности, которые могут осуществляться ТИЦ, вошли в том числе:

организация экскурсионного обслуживания;

информационно-консультационные услуги;

бронирование мест проживания в гостиницах и аналогичных средствах размещения, мест для проезда в транспортных средствах;

бронирование и заказ билетов на спортивные, спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные, культурные и иные массовые мероприятия;

прокат инвентаря для спорта и отдыха.

ТИЦ, как правило, располагается в центральной части населенного пункта или в непосредственной близости от наиболее значимых туристических ресурсов, объектов транспортной инфраструктуры.

Также правовым актом утверждено Положение о порядке создания туристических зон, согласно которому туристические зоны на территории Беларуси создаются с учетом предложений местных исполнительных и распорядительных органов, иных юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. Сбор предложений по их созданию осуществляет Министерство спорта и туризма. Решение о создании туристической зоны принимается в форме постановления Советом Министров Республики Беларусь.

Кроме того, постановлением № 839:

уточнены функции Министерства спорта и туризма и Департамента по туризму (соответствующие изменения внесены в постановление Совета министров № 963 от 29 июля 2006 г.);

определены случаи, при которых физлица не допускаются к профессиональной аттестации, а также аннулируются свидетельства об аттестации экскурсовода, гида-переводчика (скорректировано Положение о порядке и условиях прохождения профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков, утвержденное постановлением Совета министров № 582 от 2 сентября 2022 г.).

Ряд постановлений правительства признается утратившим силу. В их числе:

от 18 июня 2004 г. № 730 «Об утверждении Положений о порядке создания туристических зон и ведения Государственного кадастра туристических ресурсов Республики Беларусь»;

от 8 декабря 2016 г. № 1007 «О делегировании Министерству спорта и туризма полномочий на принятие нормативного правового акта в сфере туризма».

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.