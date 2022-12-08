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В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К КАССОВЫМ СУММИРУЮЩИМ АППАРАТАМ И БИЛЕТОПЕЧАТАЮЩИМ МАШИНАМ
10:05 09.12.2022
Постановлением Министерства по налогам и сборам и Государственного комитета по стандартизации № 29/99 от 14 октября 2022 г. утверждено Положение о требованиях к кассовым суммирующим аппаратам, в том числе совмещенным с таксометрами, билетопечатающим машинам.
Как сообщает Национальный правовой портал, в частности, установлены:
требования к конструкции кассового аппарата;
функциональные требования к кассовым аппаратам;
требования к документации на кассовые аппараты;
дополнительные функциональные требования:
к кассовым аппаратам, применяемым для целей возврата налога на добавленную стоимость;
к кассам самообслуживания;
к кассовым суммирующим аппаратам, применяемым при расчетах в объектах общественного питания, в которых предусмотрено обслуживание потребителей официантами (барменами) за столиками;
к кассовым суммирующим аппаратам, применяемым на автозаправочных станциях при продаже нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов;
к кассовым суммирующим аппаратам, совмещенным с таксометром;
к билетопечатающим машинам, применяемым при оказании услуг на железнодорожном транспорте общего пользования, а также к кассовым суммирующим аппаратам, применяемым при оказании услуг при внутриреспубликанских и международных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении;
к кассовым суммирующим аппаратам, применяемым при реализации товаров, подлежащих маркировке;
требования к обмену данными кассовых аппаратов с средством контроля налоговых органов.
Кроме того, определены обязательная информация, содержащаяся в платежных документах, формируемых кассовыми аппаратами, а также структура, формат и описание данных кассовых документов в электронном виде.
Постановление вступает в силу с 11 декабря 2022 г.
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