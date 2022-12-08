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В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К КАССОВЫМ СУММИРУЮЩИМ АППАРАТАМ И БИЛЕТОПЕЧАТАЮЩИМ МАШИНАМ


10:05 09.12.2022

Постановлением Министерства по налогам и сборам и Государственного комитета по стандартизации № 29/99 от 14 октября 2022 г. утверждено Положение о требованиях к кассовым суммирующим аппаратам, в том числе совмещенным с таксометрами, билетопечатающим машинам.

Как сообщает Национальный правовой портал, в частности, установлены:

требования к конструкции кассового аппарата;

функциональные требования к кассовым аппаратам;

требования к документации на кассовые аппараты;

дополнительные функциональные требования:

к кассовым аппаратам, применяемым для целей возврата налога на добавленную стоимость;

к кассам самообслуживания;

к кассовым суммирующим аппаратам, применяемым при расчетах в объектах общественного питания, в которых предусмотрено обслуживание потребителей официантами (барменами) за столиками;

к кассовым суммирующим аппаратам, применяемым на автозаправочных станциях при продаже нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов;

к кассовым суммирующим аппаратам, совмещенным с таксометром;

к билетопечатающим машинам, применяемым при оказании услуг на железнодорожном транспорте общего пользования, а также к кассовым суммирующим аппаратам, применяемым при оказании услуг при внутриреспубликанских и международных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении;

к кассовым суммирующим аппаратам, применяемым при реализации товаров, подлежащих маркировке;

требования к обмену данными кассовых аппаратов с средством контроля налоговых органов.

Кроме того, определены обязательная информация, содержащаяся в платежных документах, формируемых кассовыми аппаратами, а также структура, формат и описание данных кассовых документов в электронном виде.

Постановление вступает в силу с 11 декабря 2022 г.
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