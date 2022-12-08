Постановлением Министерства культуры № 106 от 24.11.2022 утверждено Положение, которое определяет порядок деятельности областных (Минских городских) советов по вопросам историко-культурного наследия.

Как сообщает Национальный правовой портал, в целях содействия охране историко-культурного наследия при местных исполнительных и распорядительных органах областного территориального уровня создаются Советы.

К основным функциям Советов, в частности, относятся:

принятие решений о том, что:

материальная культурная ценность может иметь мировое, международное, национальное значение или значение для отдельного региона, на территории которого она расположена, и ей может быть присвоен статус историко-культурной ценности;

отсутствует необходимость придавать материальной культурной ценности статус историко-культурной ценности;

научно обоснованное восстановление недвижимой материальной историко-культурной ценности категории «3» по месту ее нахождения невозможно (к категории «3» относятся историко-культурные ценности, имеющие значение для отдельного региона Республики Беларусь);

состав комплекса историко-культурной ценности должен быть изменен;

материальная историко-культурная ценность может быть лишена статуса историко-культурной ценности;

выдача заключений о:

невозможности сохранения недвижимой материальной историко-культурной ценности категории «3» по месту ее нахождения;

признании изменения недвижимой материальной историко-культурной ценности категории "3", предусмотренного научно-проектной документацией, научно обоснованным или не научно обоснованным;

разработке предложений по организации и проведению мероприятий по охране историко-культурного наследия.

К участию в работе Совета могут приглашаться эксперты и иные лица, заинтересованные в решении вопросов, связанных с историко-культурными ценностями и обсуждаемых на заседаниях Совета.

Постановление принято в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о культуре.

Правовой акт вступает в силу с 1 января 2023 года.