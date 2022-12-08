ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНКУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛО ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ ПО ВОПРОСАМ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ


14:23 08.12.2022

Постановлением Министерства культуры № 106 от 24.11.2022 утверждено Положение, которое определяет порядок деятельности областных (Минских городских) советов по вопросам историко-культурного наследия.

Как сообщает Национальный правовой портал, в целях содействия охране историко-культурного наследия при местных исполнительных и распорядительных органах областного территориального уровня создаются Советы.

К основным функциям Советов, в частности, относятся:

принятие решений о том, что:

материальная культурная ценность может иметь мировое, международное, национальное значение или значение для отдельного региона, на территории которого она расположена, и ей может быть присвоен статус историко-культурной ценности;

отсутствует необходимость придавать материальной культурной ценности статус историко-культурной ценности;

научно обоснованное восстановление недвижимой материальной историко-культурной ценности категории «3» по месту ее нахождения невозможно (к категории «3» относятся историко-культурные ценности, имеющие значение для отдельного региона Республики Беларусь);

состав комплекса историко-культурной ценности должен быть изменен;

материальная историко-культурная ценность может быть лишена статуса историко-культурной ценности;

выдача заключений о:

невозможности сохранения недвижимой материальной историко-культурной ценности категории «3» по месту ее нахождения;

признании изменения недвижимой материальной историко-культурной ценности категории "3", предусмотренного научно-проектной документацией, научно обоснованным или не научно обоснованным;

разработке предложений по организации и проведению мероприятий по охране историко-культурного наследия.

К участию в работе Совета могут приглашаться эксперты и иные лица, заинтересованные в решении вопросов, связанных с историко-культурными ценностями и обсуждаемых на заседаниях Совета.

Постановление принято в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о культуре.

Правовой акт вступает в силу с 1 января 2023 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.12.2022
валюта курс
EUR 2.5908
USD 2.4824
RUB 3.9373
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5909 +0.0001
USD 2.4778 -0.0046
RUB 3.9504 +0.0131
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5820 2.5990
USD 2.4750 2.4800
RUB 3.0000 3.9500
подробнее

Конвертация в банках
на 08.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0420 1.0510
EUR/RUB 65.0000 85.0000
USD/RUB 62.7000 81.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте