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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНКУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛО ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ ПО ВОПРОСАМ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
14:23 08.12.2022
Постановлением Министерства культуры № 106 от 24.11.2022 утверждено Положение, которое определяет порядок деятельности областных (Минских городских) советов по вопросам историко-культурного наследия.
Как сообщает Национальный правовой портал, в целях содействия охране историко-культурного наследия при местных исполнительных и распорядительных органах областного территориального уровня создаются Советы.
К основным функциям Советов, в частности, относятся:
принятие решений о том, что:
материальная культурная ценность может иметь мировое, международное, национальное значение или значение для отдельного региона, на территории которого она расположена, и ей может быть присвоен статус историко-культурной ценности;
отсутствует необходимость придавать материальной культурной ценности статус историко-культурной ценности;
научно обоснованное восстановление недвижимой материальной историко-культурной ценности категории «3» по месту ее нахождения невозможно (к категории «3» относятся историко-культурные ценности, имеющие значение для отдельного региона Республики Беларусь);
состав комплекса историко-культурной ценности должен быть изменен;
материальная историко-культурная ценность может быть лишена статуса историко-культурной ценности;
выдача заключений о:
невозможности сохранения недвижимой материальной историко-культурной ценности категории «3» по месту ее нахождения;
признании изменения недвижимой материальной историко-культурной ценности категории "3", предусмотренного научно-проектной документацией, научно обоснованным или не научно обоснованным;
разработке предложений по организации и проведению мероприятий по охране историко-культурного наследия.
К участию в работе Совета могут приглашаться эксперты и иные лица, заинтересованные в решении вопросов, связанных с историко-культурными ценностями и обсуждаемых на заседаниях Совета.
Постановление принято в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о культуре.
Правовой акт вступает в силу с 1 января 2023 года.
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