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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ АМНИСТИИ


12:53 08.12.2022

Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с Днем народного единства", сообщает его пресс-служба.

Законом определены категории лиц, подлежащих освобождению от наказания и иных мер уголовной ответственности за преступления, не представляющие большой общественной опасности или относящиеся к категории менее тяжких. Это в том числе несовершеннолетние; беременные женщины; женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, за исключением совершивших преступление в отношении несовершеннолетнего; достигшие общеустановленного пенсионного возраста; инвалиды I и II групп; отдельные лица, больные рядом заболеваний; ветераны боевых действий на территории других государств; пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий; получившие ранения (контузии), увечья, заболевания в период прохождения военной службы или в связи с осуществлением служебной деятельности.

Предусмотрено также освобождение от наказания лиц, осужденных с отсрочкой исполнения наказания, с условным неприменением наказания, без назначения наказания, приговоры в отношении которых постановлены на день вступления в силу закона; осужденных к наказанию в виде ареста, а также ряда иных категорий осужденных.

С учетом определенного законодательного порядка вопрос о сокращении срока наказания каждому конкретному осужденному будет решаться индивидуально.

При этом действие закона об амнистии не будет распространяться "на лиц, совершивших преступления террористической или экстремистской направленности". Документ содержит также ряд других случаев, при которых амнистия не будет применяться.

Традиционно применение закона будет осуществляться только к лицам, положительно характеризующимся в период отбывания наказания, а также полностью возместившим ущерб, причиненный совершенным преступлением.

Согласно предварительным расчетам, в результате амнистии планируется освободить от уголовного наказания около 4,5 тыс. осужденных, в том числе из мест лишения свободы 1,6 тыс. Помимо этого, еще около 4 тыс. осужденных срок наказания будет сокращен на год.
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