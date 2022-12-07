На очередном заседании Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 7 декабря 2022 года во втором чтении принят проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О внешней трудовой миграции».

Как сообщает сайт Палаты представителей Нацсобрания, проект закона направлен на совершенствование регулирования экспорта и импорта рабочей силы, защиту национального рынка труда от неконтролируемого притока иностранной рабочей силы, смягчение ситуации на внутреннем рынке труда за счет трудоустройства белорусских граждан за границей.

31 мая 2022 года Палатой представителей в первом чтении был принят проект закона в авторской редакции. Ко второму чтению на него поступило более 40 замечаний и предложений.

В ходе доработки проекта Закона ко второму чтению были скорректированы отдельные термины, используемые в проекте закона, и их определения, включая термины «высококвалифицированный работник», «договор о содействии в трудоустройстве», «договор о трудоустройстве».

Расширен перечень иностранцев, на которых не распространяется сфера действия настоящего Закона. В данный перечень предлагается включить иностранцев, желающих трудоустроиться в нашей стране, будучи творческими работниками, работниками культуры, техническими специалистами, приглашенными государственными организациями культуры для реализации культурных проектов. Также применение этой нормы предлагается в отношении иностранцев, являющихся профессиональными тренерами, осуществляющими спортивную подготовку профессиональных спортсменов (команд спортсменов).

Проект закона предлагается дополнить полномочиями президента в части определения особенностей регулирования отношений в области внешней трудовой миграции.

С целью обеспечения защиты Республикой Беларусь прав, свобод и законных интересов граждан нашей страны, а также иностранцев, постоянно проживающих в Беларуси, выезжающих из Беларуси для трудоустройства, проектом закона предусматривается закрепить новое положение, регулирующее особенности трудоустройства за пределами республики несовершеннолетних трудящихся-эмигрантов.

В отношении данной категории граждан, находящихся за пределами Беларуси без родителей (иных законных представителей), органы дипломатической службы будут осуществлять контроль за условиями их пребывания в государстве трудоустройства, а также защиту их прав, свобод и законных интересов.

Законопроектом предусмотрено, что перечень мер по контролю за условиями пребывания и защите прав, свобод и законных интересов указанных несовершеннолетних трудящихся-эмигрантов, а также порядок реализации таких мер будут устанавливаться Министерством внутренних дел совместно с Министерством иностранных дел.

Кроме того, отдельные положения законопроекта приводились в соответствие с нормами действующих законов Республики Беларусь «Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы», «О лицензировании» и др.