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В БЕЛАРУСИ РАБОТНИКАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАМЕНИЛИ БАЗОВЫЕ ДОПЛАТЫ НА СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ


10:21 08.12.2022

Минздрав Беларуси постановлением №111 от 25 ноября 2022 года изменил систему материального поощрения сотрудников здравоохранения, отменив базовую доплату при одновременном увеличении стимулирующих выплат.

Как сообщает ведомство, надбавка за работу в сфере здравоохранения врачам-специалистам увеличена на 55%, средним медицинским работниками – на 50%.

Надбавка за особенности профессиональной деятельности иным работникам здравоохранения (инженерам, физикам, химикам, инструкторам-методистам физической реабилитации, фармацевтическим работникам и др.) увеличена на 50%.

Установлена надбавка за особенности профессиональной деятельности рабочим бюджетных организаций в зависимости от разряда работы: 1-й разряд работы – 90% базовой ставки; 2-й разряд работы – 80%; 3-й разряд – 75%; 4-й разряд – 70%; 5-й разряд – 65%; 6-й разряд – 60%.

Установлена надбавка за особенности профессиональной деятельности медицинским работникам, лицам из числа ППС, являющимся руководителями стажировки, в размере 5% базовой ставки за каждый день стажировки.

Увеличен размер надбавки профессорско-преподавательским работникам за лечебно-диагностическую работу. Размер данной надбавки рассчитывается в процентах от оклада врача-специалиста соответствующей специальности и квалификационной категории.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.
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