Палата представителей Национального собрания Беларуси на заседании 7 декабря 2022 года приняла в первом чтении проект закона «Об изменении законов по вопросам налогообложения».

Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, законопроект предусматривает определенные системные меры по совершенствованию налогового законодательства и достижению оптимального уровня налоговой нагрузки на экономику, не допуская снижения объема бюджетных доходов.

В частности, с 2023 года законопроектом предлагается:

отмена малоэффективных налоговых льгот;

индексация ставок земельного, экологического налога, подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах в целях адаптации их к инфляционным процессам;

увеличение ставок налога на прибыль для юридических лиц с 18% до 20% и подоходного налога с доходов индивидуальных предпринимателей с 16% до 20%;

цифровизация уплаты земельного налога, т.е. сумма данного налога для организации будет определяться налоговым органом на основании имеющихся у него сведений;

возможность списания задолженности по имущественным налогам в сумме, не превышающей 1 рубль;

установление для плательщиков упрощенной системы налогообложения возможности ведения в личном кабинете плательщика на портале МНС учета в книге учета доходов и расходов;

совершенствование порядка проведения камеральных проверок соответствия расходов доходам физических лиц.

Законопроектом продлевается действие на период с 1 января 2023 года до 1 января 2025 года ставки налога на прибыль в размере 30 процентов для операторов сотовой подвижной электросвязи, оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи и коммерческих микрофинансовых организаций, по подоходному налогу для Парка высоких технологий, сохранено право местных Советов депутатов вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами границы.

В Налоговом кодексе также предусматриваются системные изменения в отношении подходов к налогообложению самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей:

исключение из сферы единого налога для ИП определенных видов деятельности;

корректировка ставок единого налога для индивидуальных предпринимателей в 1,5-3 раза и для самозанятых граждан в 1,5-2,5 раза;

установление ставки сбора для агроэкоусадеб в размере 37 рублей в месяц за каждую усадьбу и ставки сбора по ремесленной деятельности 6 рублей в месяц или налога на профессиональный доход.

Уплата налога на профессиональный доход для самозанятых граждан предусмотрена в процентах от выручки на основании мобильного приложения, разработанного Министерством по налогам и сборам, после регистрации в котором от плательщиков потребуется только внесение данных о сумме полученной ими выручки.

«Предлагаемые меры направлены на консолидацию доходов бюджета, выполнение плановых параметров в соответствии с договором об общих принципах налогообложения по косвенным налогам между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, оптимизацию налоговых льгот и совершенствование налогового администрирования», - говорится в сообщении.

В рамках предложенных изменений налоговая нагрузка прогнозируется на уровне 19,36% к ВВП.