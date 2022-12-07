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МИНЗДРАВ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В МЕДЦЕЛЯХ
09:51 07.12.2022
Постановлением Министерства здравоохранения № 110 от 15 ноября 2022 года внесены изменения в Инструкцию о порядке приобретения, хранения, реализации отпуска (распределения) наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях, утвержденную ведомственным постановлением № 51 от 28 декабря 2004 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, конкретизируется предоставление сведений для допуска работников к работам с наркотическими средствами и психотропными веществами.
Уточняется, что сведения об отсутствии у работников непогашенная или неснятая судимость за менее тяжкое, тяжкое и особо тяжкое преступление либо за преступления против здоровья населения, связанные с незаконными действиями по отношению к наркотическим средствам, психотропным веществам, их прекурсорам и аналогам и заболевания наркоманией, токсикоманией, психического заболевания должны быть получены до момента допуска работника и (или) ответственного лица к работам, связанным с использованием наркотических средств и психотропных веществ.
При этом исключается необходимость установления месячного запаса наркотических средств и психотропных веществ в больничных аптеках, организациях здравоохранения и на станциях скорой медицинской помощи.
Кроме того, предоставляется право руководителю самостоятельно устанавливать объем наркотических средств и психотропных веществ, которые должны храниться в помещениях организаций здравоохранения и на станции скорой медицинской помощи, в зависимости от эпидемиологической обстановки, удаленности организаций здравоохранения от предприятий системы «Фармация», укрепленности и площади помещений, предназначенных для хранения наркотических средств и психотропных веществ, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций в целях обеспечения устойчивого и бесперебойного функционирования организации здравоохранения.
Помимо этого, внесены и другие изменения и дополнения.
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