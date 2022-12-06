Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления министерств экономики, финансов, архитектуры и строительства, которым предполагается изменение совместного постановления ведомств № 37/18/6 от 27 февраля 2009 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусмотрено внесение изменений в Инструкцию о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов.

В частности, предлагается ввести ограничения по применению инструментов ускоренной амортизации (сроков полезного использования, нелинейных методов) в отношении легковых автомобилей – установить требования о начислении амортизации в отношении легковых автомобилей исключительно исходя из нормативного срока службы линейным либо производительным способом, в том числе по предметам лизинга. Исключение предусмотрено только в отношении автомобилей, относимых к специальным, а также используемых для услуг такси, в связи с их более интенсивной эксплуатацией.

Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.

Свои замечания и предложения можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 15 по 25 ноября 2022 г.

В ходе обсуждения проекта поступило одно замечание – не были поддержаны предлагаемые изменения по ограничению применения ускоренной амортизации в отношении легковых автомобилей. Предложено сохранить механизм ускоренной амортизации для легковых автомобилей, использующих альтернативные виды топлива.

Замечание не учтено в связи со следующим основанием. Ограничения на применение ускоренной амортизации в отношении легковых автомобилей направлено на предупреждение злоупотреблений при перепродаже организациями и индивидуальными предпринимателями легковых автомобилей по заниженной стоимости.

При этом ограничения распространяются не на все объекты основных средств, а исключительно на легковые автомобили, которые в ряде случаев используются в производственной деятельности опосредовано.

Вместе с тем сохранена возможность:

применения ускоренной амортизации в отношении легковых автомобилей, относимых к специальным и используемым для услуг такси;

применения ускоренной амортизации в отношении иных видов транспортных средств, а также всех видов машин и оборудования, что обеспечит дальнейшее обновление производственной базы организаций;

применения производительного способа начисления амортизации по всем легковым автомобилям, в том числе использующих альтернативные виды топлива, что позволит учесть интенсивность их использования и своевременное обновление.