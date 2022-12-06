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МИНГОРИСПОЛКОМ УТВЕРДИЛ ПЛАНОВО-РАСЧЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ЖКУ НА 2023 ГОД


10:13 06.12.2022

Решением Мингорисполкома № 4028 от 24 ноября 2022 года утверждены планово-расчетные цены на жилищно-коммунальные услуги на 2023 год, оказываемые населению организациями системы Минжилкомхоза.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, тарифы на техническое обслуживание жилого дома повышается с 0,15 до 0,1679 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения, техническое обслуживание лифта – 0,0667 до 0,0720 рубля.

Тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение вырастут со 126,03 до 138,67 рубля за 1 гигакалорию; водоснабжение – с 1,0922 до 1,2479 рубля за 1 кубический метр; водоотведение (канализация) – с 0,6867 до 0,7694 рубля за 1 куб. м.

Тариф на вывоз мусора в домах без мусоропровода повысится с 41,2050 до 85,4394 рубля за 1 тонну отходов, с 8,2410 до 9,1292 за 1 кубический метр отходов; в домах с функционирующим мусоропроводом – с 49,2185 до 104,4145 рубля з тонну, с 9,8437 до 11,1567 за 1 куб. м соответственно.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.
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