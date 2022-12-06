|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНГОРИСПОЛКОМ УТВЕРДИЛ ПЛАНОВО-РАСЧЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ЖКУ НА 2023 ГОД
10:13 06.12.2022
Решением Мингорисполкома № 4028 от 24 ноября 2022 года утверждены планово-расчетные цены на жилищно-коммунальные услуги на 2023 год, оказываемые населению организациями системы Минжилкомхоза.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, тарифы на техническое обслуживание жилого дома повышается с 0,15 до 0,1679 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения, техническое обслуживание лифта – 0,0667 до 0,0720 рубля.
Тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение вырастут со 126,03 до 138,67 рубля за 1 гигакалорию; водоснабжение – с 1,0922 до 1,2479 рубля за 1 кубический метр; водоотведение (канализация) – с 0,6867 до 0,7694 рубля за 1 куб. м.
Тариф на вывоз мусора в домах без мусоропровода повысится с 41,2050 до 85,4394 рубля за 1 тонну отходов, с 8,2410 до 9,1292 за 1 кубический метр отходов; в домах с функционирующим мусоропроводом – с 49,2185 до 104,4145 рубля з тонну, с 9,8437 до 11,1567 за 1 куб. м соответственно.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 06.12.2022
Курсы в банках
на 06.12.2022
Конвертация в банках
на 06.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте