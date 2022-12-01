Минсельхозпрод и МАРТ подготовили совместное письмо о разъяснении норм постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 17 ноября 2022 г. № 113 «Об установлении предельных максимальных цен на продукцию, поставляемую для переработки».

Как сообщает Национальный правовой портал, в соответствии с пунктом 7 постановления Совета министров от 19 октября 2022 г. № 713 «О системе регулирования цен» (постановление № 713) Министерство сельского хозяйства и продовольствия (Минсельхозпрод) по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) регулирует цены на молоко-сырье, свиней, крупный рогатый скот, рожь (продовольственную), пшеницу (продовольственную), сахарную свеклу, сахар, муку, масло сливочное, яйцо куриное, поставляемые для переработки, путем установления предельных максимальных цен.

В связи с принятием постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 17 ноября 2022 г. №113 «Об установлении предельных максимальных цен на продукцию, поставляемую для переработки» (постановление №113) Минсельхозпрод совместно с МАРТ разъясняют следующее.

Согласно абзацу девятому статьи 3 Закона Республики Беларусь от 10 мая 1999 г. № 255-3 «О ценообразовании», предельная цена (тариф) – регулируемая цена (тариф), величина которой ограничена верхним и (или) нижним пределами. Предельные максимальные цены на продукцию, поставляемую для переработки (молоко-сырье, свиней, крупный рогатый скот, рожь (продовольственную), пшеницу (продовольственную), сахарную свеклу, сахар, муку, масло сливочное, яйцо куриное), установлены постановлением № 113.

Предельные максимальные цены определены на продукцию, соответствующую высшим техническим требованиям, установленным в действующих технических нормативных правовых актах (ГОСТ, СТБ), с учетом надбавок (доплат) за качественные характеристики.

На другие сорта, категории, марки продукции, поставляемой для переработки, полагаем целесообразным организациям устанавливать (формировать) цены, исходя из сложившейся дифференциации цен по сортам, категориям, маркам и другим качественным показателям, действующей в организации, с учетом предельных максимальных цен, установленных постановлением № 113.

Кроме того, в соответствии с пунктом 22 постановления № 713 требования пункта 2 постановления № 713 не распространяются на установление (формирование) и (или) применение отпускных цен на потребительские товары, цены на которые регулируются в соответствии с законодательством государственными органами (организациями) путем установления фиксированных, предельных максимальных цен, декларирования цен.

Следовательно, согласование повышения цен на молоко-сырье, свиней, крупный рогатый скот, рожь (продовольственную), пшеницу (продовольственную), сахарную свеклу, сахар, муку, масло сливочное, яйцо куриное, поставляемые для переработки, которое осуществляется в рамках установленного в приложении к постановлению № 113 верхнего предела цен, не требуется.

В соответствии с подпунктом 3.3 пункта 3 постановления № 713 не требуется согласования отпускных цен производителями потребительских товаров, поименованных в приложении 1 к постановлению № 713, в случаях повышения предельных цен, регулируемых государственными органами (организациями), на материальные ресурсы (сырье, материалы, комплектующие и другое), фактически использованные при производстве потребительских товаров, включаемых в себестоимость продукции, пропорционально их увеличению в соответствии с удельным весом данных расходов в себестоимости продукции.

Вместе с тем положения подпункта 3.3 пункта 3 постановления № 713 применяются лишь в случае повышения ранее установленных предельных цен, то есть в рассматриваемой ситуации применение подпункта 3.3 пункта 3 постановления № 713 будет возможно лишь после принятия Минсельхозпродом решения о повышении предельных максимальных цен, установленных постановлением № 113.

Таким образом, повышение действующих цен на продукцию, поставляемую для переработки, в рамках установленных предельных максимальных цен не является основанием для пропорционального увеличения отпускных цен производителями потребительских товаров. В этой связи производители обязаны согласовывать повышение отпускных цен на потребительские товары в порядке, предусмотренном пунктом 2 постановления № 713, если иные случаи, предусмотренные пунктом 3 постановления № 713, не могут быть применимы.

По продукции, которая одновременно может приобретаться (поставляться) как для дальнейшей реализации, так и для использования в процессе производства: сахар, мука, масло сливочное, яйцо куриное, рекомендуем предусматривать в документах на закупку товара и (или) договорах, товаросопроводительных документах (ТТН-1 и ТН-2) цель реализации товара – для дальнейшей переработки.

Ведомства обращают внимание, что пунктом 4 постановления № 713 МАРТ предоставлено право вносить государственным органам (организациям) или созданным ими комиссиям, указанным в пункте 2 постановления №713, обязательное для выполнения предписание о признании утратившими силу решений о согласовании отпускных цен в случае невыполнения установленного параметра по индексу потребительских цен. Государственные органы (организации) или созданные ими комиссии одновременно с признанием утратившим силу решения, принятого в соответствии с пунктом 2 постановления № 713, принимают и направляют производителю обязательное к выполнению решение об отмене повышенной отпускной цены и необходимости приведения на дату получения этого решения повышенной отпускной цены в соответствие с уровнем, действовавшим до ее повышения.