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МИНЗДРАВ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ
09:43 02.12.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения «Об утверждении санитарных норм и правил».
Как сообщает Национальный правовой портал, основная цель предлагаемого к обсуждению документа – охрана здоровья населения, которая заключается в минимизации угрозы возникновения и распространения кишечных инфекций.
Предметом правового регулирования проекта являются санитарно-эпидемиологические требования, устанавливаемые к порядку организации и проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения инфекций.
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 1 по 16 декабря 2022 г.
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