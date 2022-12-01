ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНЗДРАВ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ


09:43 02.12.2022

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения «Об утверждении санитарных норм и правил».

Как сообщает Национальный правовой портал, основная цель предлагаемого к обсуждению документа – охрана здоровья населения, которая заключается в минимизации угрозы возникновения и распространения кишечных инфекций.

Предметом правового регулирования проекта являются санитарно-эпидемиологические требования, устанавливаемые к порядку организации и проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения инфекций.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 1 по 16 декабря 2022 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.12.2022
валюта курс
EUR 2.5142
USD 2.4336
RUB 3.9841
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5142 +0.0114
USD 2.4336 +0.0011
RUB 3.9841 -0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5170 2.5350
USD 2.4370 2.4500
RUB 3.0000 3.9800
подробнее

Конвертация в банках
на 02.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0320 1.0540
EUR/RUB 63.5000 78.0000
USD/RUB 61.0000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте