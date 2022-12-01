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МИНЗДРАВ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ

09:43 02.12.2022 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения «Об утверждении санитарных норм и правил». Как сообщает Национальный правовой портал, основная цель предлагаемого к обсуждению документа – охрана здоровья населения, которая заключается в минимизации угрозы возникновения и распространения кишечных инфекций. Предметом правового регулирования проекта являются санитарно-эпидемиологические требования, устанавливаемые к порядку организации и проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения инфекций. Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 1 по 16 декабря 2022 г.