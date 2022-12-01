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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕГЛАМЕНТ АДМИНПРОЦЕДУРЫ В СФЕРЕ АГРОЭКОТУРИЗМА МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
18:33 01.12.2022
С 1 по 11 декабря будет проходить общественное обсуждение проекта постановления Министерства спорта и туризма «Об утверждении регламента административной процедуры».
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предусматривается утверждение регламента административной процедуры, осуществляемой в отношении сельскохозяйственных организаций по подпункту 11.122.1 «Принятие решения об осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма».
Предлагаемый к утверждению Регламент является описанием вводимой административной процедуры в сфере агроэкотуризма и не содержит нового регулирования, поскольку построен с учетом нормативных предписаний:
Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур»;
Указа от 25 сентября 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;
Указа от 4 октября 2022 г. № 351 «О развитии агроэкотуризма».
Организатор общественного обсуждения – Министерство спорта и туризма.
Высказать свои замечания и предложения можно в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
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