С 1 по 11 декабря будет проходить общественное обсуждение проекта постановления Министерства спорта и туризма «Об утверждении регламента административной процедуры».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предусматривается утверждение регламента административной процедуры, осуществляемой в отношении сельскохозяйственных организаций по подпункту 11.122.1 «Принятие решения об осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма».

Предлагаемый к утверждению Регламент является описанием вводимой административной процедуры в сфере агроэкотуризма и не содержит нового регулирования, поскольку построен с учетом нормативных предписаний:

Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур»;

Указа от 25 сентября 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;

Указа от 4 октября 2022 г. № 351 «О развитии агроэкотуризма».

Организатор общественного обсуждения – Министерство спорта и туризма.

Высказать свои замечания и предложения можно в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.