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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ПОВЫШЕНЫ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ


16:30 01.12.2022

Постановлением Совета министров № 830 от 30 ноября 2022 г. в Беларуси предусмотрено изменение ставок экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как сообщает Национальный правовой портал, ставки экспортных пошлин изменяются, в частности, на: сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты – $43,3 за 1 т (ранее – $42,7);

прямогонный бензин –за $ 23,8 за 1 т (ранее – $23,4); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $ 12,9 за 1 т (ранее – $12,8).

Постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 г.
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