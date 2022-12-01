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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ЗАКОНА ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТОВ
14:24 01.12.2022
На общественное обсуждение вынесен проект закона «О содействии и стимулировании реализации инвестиционных проектов в Республике Беларусь».
Как сообщает Национальный правовой портал, проект разработан в целях актуализации подходов по реализации инвестиционных проектов. Он будет выступать единым документом, исключающим необходимость обращения инвесторов к множеству актов в целях уяснения льгот и преференций, порядка их получения, а также иных аспектов реализации проектов (по земельным, архитектурно-строительным, налоговым, таможенным и другим вопросам).
Документом предусматривается три механизма реализации инвестиционных проектов с предоставлением льгот и преференций: инвестиционный договор; специальный инвестиционный договор; отдельный инвестиционный проект по решению исполкома (без заключения инвестиционного договора).
Кроме того, законопроектом предполагается:
признание утратившим силу декрета от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь» и иных декретов (их структурных элементов), вносивших в него изменения;
точечная корректировка законов Республики Беларусь от 10 мая 1999 г. № 255-З «О ценообразовании» и от 12 июля 2013 г. № 53-З «Об инвестициях», Кодекса Республики Беларусь о земле.
Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 1 по 11 декабря 2022 г.
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