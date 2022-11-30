Постановлением Совмина от 21 ноября 2022 года № 805 «Об отсрочке или рассрочке уплаты ввозных таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость» предоставлена отсрочка уплаты НДС при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС системообразующим и градообразующим предприятиям.

При этом отсрочка не касается подакцизных товаров, не используемых в производстве.

Как сообщает сайт СЭЗ «Гомель-Ратон», в перечень системообразующих и градообразующих предприятий вошли 108 юридических лиц, в том числе 6 резидентов СЭЗ: ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» – управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ», ОАО «Гомельстекло», ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», ОАО «СветлогорскХимволокно» и ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои».

Отсрочка предоставляется на срок не более 6 месяцев со дня, следующего за днем выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления. В качестве заявления на предоставление отсрочки указывается декларация на товары, а к решению о предоставлении отсрочки приравнивается решение таможенного органа о выпуске товаров в обращение.

Постановление № 805 вступило в силу с 24 ноября текущего года и действует до 31 декабря 2023 года.