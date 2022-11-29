Постановлением Совета министров № 812 от 26 ноября 2022 года в 2023 году вводятся квоты на ввоз свинины и мяса птицы.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, Министерству сельского хозяйства и продовольствия поручено определить по областям на 2023 год объемы тарифных квот на ввоз на территорию Беларуси свинины и мяса птицы, а также до 15 декабря этого года довести их до сведения облисполкомов.

Кроме того, ведомство должно до 5 января 2023 года распределить 100% объемов тарифных квот на ввоз в Беларусь свинины и мяса птицы между зарегистрированными юрлицами и ИП, заявившими до 20 декабря облисполкомам о потребности в использовании объемов тарифных квот.

Минсельхозпрод должен издать локальный правовой акт, где это будет отражено.

В свою очередь облисполкомам нужно до 27 декабря 2022 года представить в Министерство сельского хозяйства и продовольствия предложения о распределении квот между зарегистрированными юрлицами и ИП пропорционально фактическим объемам выпуска продукции, полученной ими в предыдущем году в результате переработки.

МАРТ уполномочено выдавать лицензии на ввоз свинины и мяса птицы.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.