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МИНЮСТ ОПРЕДЕЛИЛ ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА И ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АТТЕСТАЦИИ ЛИЦА, ОКАЗЫВАЮЩЕГО ЮРУСЛУГИ


13:24 29.11.2022

Постановлением Министерства юстиции № 143 от 21 ноября 2022 г. утверждена Инструкция о порядке проведения аттестационного экзамена, выдачи свидетельства об аттестации лица, оказывающего юридические услуги, внесения в него изменений, продления срока действия, выдачи дубликата, прекращения действия (аннулирования) свидетельства и вынесения предупреждения обладателю свидетельства.

Как сообщает Национальный правовой портал, к сдаче аттестационного экзамена допускаются граждане Беларуси, имеющие: высшее юридическое образование; стаж работы по юридической специальности после получения высшего юридического образования не менее трех лет.

К сдаче экзамена не допускаются лица:

признанные недееспособными или ограниченно дееспособными;

совершившие умышленное преступление, судимость за которое не снята или не погашена;

уволенные из суда, правоохранительных и других государственных органов, иных организаций по основаниям, признаваемым в соответствии с законодательными актами дискредитирующими обстоятельствами увольнения, а равно в отношении которых Министерством юстиции принято решение о прекращении лицензии на осуществление адвокатской деятельности за совершение действий, дискредитирующих звание адвоката и адвокатуру, – в течение трех лет со дня увольнения, принятия соответствующего решения;

если в отношении них в течение одного года до дня обращения с уведомлением о допуске к сдаче аттестационного экзамена было принято решение о прекращении лицензии на осуществление адвокатской деятельности в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 49 Закона Республики Беларусь «О лицензировании», либо в случае выявления грубого нарушения, определенного статьей 50 Закона Республики Беларусь «О лицензировании», либо было принято решение об аннулировании свидетельства.

Инструкцией определен, в том числе, порядок: проведения экзамена; выдачи свидетельства; внесения в свидетельство изменений, продления срока его действия, выдачи дубликата свидетельства, его аннулирования.

Кроме того, постановлением № 143 установлено, что индивидуальные предприниматели, имеющие на 1 января 2023 г. специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности по оказанию юридических услуг с указанием составляющей лицензируемую деятельность услуги – юридические услуги, для допуска к сдаче до 1 июля 2023 г. аттестационного экзамена в целях получения свидетельства об аттестации лица, оказывающего юридические услуги, представляют в Министерство юстиции соответствующее уведомление без приложения иных документов.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.
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