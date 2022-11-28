Постановлением Государственного комитета по науке и технологиям № 14 от 12 октября 2022 г. утверждено Положение о порядке проведения экспертизы бизнес-проектов.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом определен порядок проведения экспертизы бизнес-проектов до принятия решения о регистрации (продлении срока действия регистрации) юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры.

Для проведения экспертизы ГКНТ на безвозмездной основе привлекает независимого эксперта, являющегося специалистом в вопросах инновационной деятельности. При этом не допускается совмещение в одном лице эксперта и работника заявителя или учредителя заявителя.

При проведении экспертизы бизнес-проектов экспертом оценивается:

актуальность и значимость бизнес-проекта для развития инновационной деятельности;

техническая, технологическая, финансовая, организационная возможность и целесообразность реализации бизнес-проекта в намечаемых условиях осуществления деятельности юридического лица;

конкурентоспособность производимых товаров (работ, услуг), перспективность рынков сбыта, эффективность стратегии маркетинга юридического лица;

эффективность и устойчивость бизнес-проекта.

По результатам рассмотрения представленных документов экспертом в течение 7 календарных дней с момента их получения готовится экспертное заключение, которое представляется в ГКНТ, а затем направляется заявителю.

В случае отрицательного заключения эксперта или при наличии замечаний заявитель вправе доработать бизнес-проект и представить его в ГКНТ в течение 14 календарных дней со дня получения им соответствующего заключения.

Постановление вступило в сиу 27 ноября 2022 года.