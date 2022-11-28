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В БЕЛАРУСИ ВВЕДЕНЫ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ПОСТАВЛЯЕМОЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ


10:09 29.11.2022

Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 113 от 17 ноября 2022 года установлены предельные максимальные цены на продовольственную продукцию, поставляемую для переработки.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, предельная цена за тонну молока базисной жирности (без налога на добавленную стоимость) на условиях франко-станция отправления установлена на уровне 1367 рублей; за 1 тыс. яиц первой категории – 214 рублей (без учета мойки и дезинфекции); за тонну масла жирностью 82,5% - 17800 рублей, за 1 кг сахара «экстра» в мешках по 50 кг – 2,31 рубля.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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