Постановлением Национального банка № 378 от 6 октября 2022 г. утверждена Инструкция об осуществлении операций с банковскими платежными карточками и платежными инструментами, обеспечивающими их использование.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, документ принят в рамках реализации положений закона от 19 апреля 2022 г. № 164-З ”О платежных системах и платежных услугах“.

Ранее порядок совершения операций с использованием банковских платежных карточек на территории Беларуси регламентировался постановлением Нацбанка № 34 от 18 января 2013 г.

В новой инструкции сформирован понятийный аппарат, позволяющий применять термины, содержащиеся в Законе, с учетом специфики банковских платежных карточек как платежного инструмента, а также иных платежных инструментов, обеспечивающих их эмиссию, использование. Урегулированы вопросы, относящиеся к эмиссии банковских платежных карточек, оказанию платежных услуг эквайринга, включая интернет-эквайринг, платежных операций, осуществляемых с использованием карточек, процессинга.

В инструкции также урегулированы вопросы, связанные с признанием/непризнанием банком-эмитентом операций, осуществленных с использованием банковских платежных карточек, неавторизованными, а также вопросы, относящиеся к эмиссии (созданию) платежных инструментов, обеспечивающих эмиссию, использование банковских платежных карточек, вопросы, связанные с распространением платежных инструментов, обеспечивающих эмиссию, использование банковских платежных карточек.

Инструкция является частью нормативно-правовой базы, обеспечивающей полноценное использование банковских платежных карточек и платежных инструментов, обеспечивающих их использование, держателями на территории Беларуси, и формирует для банков-эмитентов четкие и прозрачные условия обслуживания этих платежных инструментов.

Постановление вступило в силу с 27 ноября 2022 г.