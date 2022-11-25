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В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО ПРОЕКТАМ В СФЕРЕ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ
12:24 28.11.2022
Положение о Совете по проектам в сфере цифрового развития при Министерстве связи и информатизации утверждено ведомственным постановлением № 16 от 6 октября 2022 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, Совет по проектам в сфере цифрового развития (Совет) является постоянно действующим межведомственным координационным органом.
В состав Совета входят:
председатель Совета (министр связи и информатизации);
заместитель председателя Совета (представитель Минсвязи, занимающий должность не ниже заместителя руководителя);
руководители министерств экономики, финансов, юстиции, антимонопольного регулирования и торговли, Оперативно-аналитического центра при или их заместители, на которых возложены функции в сфере цифрового развития.
Основными задачами координационного органа являются:
утверждение приоритетных (тематических) направлений реализации пилотных проектов в сфере цифрового развития;
принятие решений:
об отнесении мероприятий к сфере цифрового развития;
о целесообразности и условиях реализации проектов по внедрению информационных систем, цифровых платформ, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства;
о целесообразности реализации мероприятий и пилотных проектов в сфере цифрового развития с учетом результатов прохождения их экспертизы;
об успешности пилотного проекта в сфере цифрового развития, возможности масштабирования результатов успешного пилотного проекта в сфере цифрового развития, а также из какого источника, определенного законодательством, непосредственно будет осуществляться финансирование масштабирования его результатов;
согласование показателей уровня цифрового развития отраслей экономики и административно-территориальных единиц;
определение:
по согласованию с заинтересованными заказчиков пилотных проектов в сфере цифрового развития;
наиболее эффективного пилотного проекта в сфере цифрового развития в случае наличия нескольких успешных пилотных проектов по одному приоритетному (тематическому) направлению и принятие решения о возможности масштабирования его результатов.
Положением также определен порядок представления материалов на рассмотрение Совета и принятия решения.
Установлено, что срок подготовки проекта решения и протокола – не более 5 (пяти) рабочих дней с дня проведения заседания Совета.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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