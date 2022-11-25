Положение о Совете по проектам в сфере цифрового развития при Министерстве связи и информатизации утверждено ведомственным постановлением № 16 от 6 октября 2022 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, Совет по проектам в сфере цифрового развития (Совет) является постоянно действующим межведомственным координационным органом.

В состав Совета входят:

председатель Совета (министр связи и информатизации);

заместитель председателя Совета (представитель Минсвязи, занимающий должность не ниже заместителя руководителя);

руководители министерств экономики, финансов, юстиции, антимонопольного регулирования и торговли, Оперативно-аналитического центра при или их заместители, на которых возложены функции в сфере цифрового развития.

Основными задачами координационного органа являются:

утверждение приоритетных (тематических) направлений реализации пилотных проектов в сфере цифрового развития;

принятие решений:

об отнесении мероприятий к сфере цифрового развития;

о целесообразности и условиях реализации проектов по внедрению информационных систем, цифровых платформ, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства;

о целесообразности реализации мероприятий и пилотных проектов в сфере цифрового развития с учетом результатов прохождения их экспертизы;

об успешности пилотного проекта в сфере цифрового развития, возможности масштабирования результатов успешного пилотного проекта в сфере цифрового развития, а также из какого источника, определенного законодательством, непосредственно будет осуществляться финансирование масштабирования его результатов;

согласование показателей уровня цифрового развития отраслей экономики и административно-территориальных единиц;

определение:

по согласованию с заинтересованными заказчиков пилотных проектов в сфере цифрового развития;

наиболее эффективного пилотного проекта в сфере цифрового развития в случае наличия нескольких успешных пилотных проектов по одному приоритетному (тематическому) направлению и принятие решения о возможности масштабирования его результатов.

Положением также определен порядок представления материалов на рассмотрение Совета и принятия решения.

Установлено, что срок подготовки проекта решения и протокола – не более 5 (пяти) рабочих дней с дня проведения заседания Совета.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.