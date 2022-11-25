Постановлением Нацбанка № 350 от 16 сентября 2022 года утверждены Правила осуществления операций с электронными деньгами в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, в связи с тем, что законом от 19 апреля 2022 г. № 164-З ”О платежных системах и платежных услугах“ предусмотрена возможность появления на рынке новых участников (эмитентов, агентов по распространению, обмену, погашению электронных денег, не являющихся финансовыми организациями), для них правилами конкретизирован порядок проведения операций с электронными деньгами.

Правила также уточняют понятийный аппарат и устанавливают порядок взаимодействия участников электронных платежных систем резидентов и нерезидентов, держателей электронных денег и участников электронных платежных систем, порядок приобретения и расходования электронных денег их держателями.

Кроме того, в правилах регламентирован порядок осуществления эмиссии, распространения, использования, обмена и погашения электронных денег.

Ранее участники рынка электронных денег осуществляли свою деятельность на территории Республики Беларусь в соответствии с требованиями постановления Правления Национального банка от 26 ноября 2003 г. № 201.

Новые правила учитывают сложившуюся практику осуществления операций с электронными деньгами и будут содействовать развитию указанного сегмента и привлечению на платежный рынок поставщиков платежных услуг, не являющихся банками (небанковскими кредитно-финансовыми организациями).

Постановление вступило в силу с 25 ноября 2022 г.