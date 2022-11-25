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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УЖЕСТОЧИЛ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРЕКС-КОМПАНИЯМ
09:53 28.11.2022
Национальный банк Беларуси совершенствует требования к работе форекс-компаний с внешними контрагентами. Соответствующее решение принято постановлением правления Национального банка № 415 от 31 октября 2022 года, которое вступает в силу после официального опубликования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, в соответствии с принятым документом белорусские форекс-компании смогут устанавливать деловые отношения с внешними контрагентами, которые соответствуют одному из следующих условий:
наличие специального разрешения (лицензии), предоставляющего право на осуществление деятельности на внебиржевом рынке Форекс;
законодательство страны регистрации такого контрагента должно позволять (не запрещать) выводить на него совокупную открытую позицию клиентов (суммы открытых позиций клиентов) форекс-компании.
Если страна государственной регистрации является оффшорной зоной, вывод совокупной открытой позиции может осуществляться форекс-компанией исключительно за счет собственных средств.
Кроме того, устанавливается зависимость предела риска от размера уставного фонда и собственного капитала форекс-компаний, изменяются размеры отдельных финансовых нормативов для них, а также вносятся иные корректировки.
Ожидается, что постановление № 415 «будет способствовать повышению стабильности работы субъектов внебиржевого рынка Форекс».
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