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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УЖЕСТОЧИЛ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРЕКС-КОМПАНИЯМ


09:53 28.11.2022

Национальный банк Беларуси совершенствует требования к работе форекс-компаний с внешними контрагентами. Соответствующее решение принято постановлением правления Национального банка № 415 от 31 октября 2022 года, которое вступает в силу после официального опубликования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, в соответствии с принятым документом белорусские форекс-компании смогут устанавливать деловые отношения с внешними контрагентами, которые соответствуют одному из следующих условий:

наличие специального разрешения (лицензии), предоставляющего право на осуществление деятельности на внебиржевом рынке Форекс;

законодательство страны регистрации такого контрагента должно позволять (не запрещать) выводить на него совокупную открытую позицию клиентов (суммы открытых позиций клиентов) форекс-компании.

Если страна государственной регистрации является оффшорной зоной, вывод совокупной открытой позиции может осуществляться форекс-компанией исключительно за счет собственных средств.

Кроме того, устанавливается зависимость предела риска от размера уставного фонда и собственного капитала форекс-компаний, изменяются размеры отдельных финансовых нормативов для них, а также вносятся иные корректировки.

Ожидается, что постановление № 415 «будет способствовать повышению стабильности работы субъектов внебиржевого рынка Форекс».
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