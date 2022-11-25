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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ


13:38 25.11.2022

В развитие Закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции» принято постановление Совета министров от 21.11.2022 г. № 798, которым внесены изменения в постановления правительства № 1722 от 11 декабря 2007 года и № 637 от 30 июня 2014 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в постановление № 1722 внесены изменения, которыми излагаются в новой редакции: Государственный реестр (перечень) технических средств социальной реабилитации; Положение о порядке обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации органами по труду, занятости и социальной защите.

Так, из Государственного реестра исключается ряд позиций: шприц инсулиновый, тест-полоски для определения сахара в крови, глюкометр, аппараты для искусственной вентиляции легких, электроотсосы, зонды для энтерального питания, катетеры для санации, шприцы, иглы для внутривенного и внутримышечного введения лекарственных средств, катетеры внутривенные, системы трансфузионные, стомийное оснащение (кало-и мочеприемники).

Данные изделия являются изделиями медицинского назначения и будут включены в Перечень медицинских изделий и заболеваний, дающих право на обеспечение этими медицинскими изделиями, утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 мая 2021 г. № 71.

Предусматривается обеспечение граждан, не являющимися инвалидами, но по медицинским показаниям, нуждающимся в средствах реабилитации, наружной частью системы кохлеарной имплантации (речевым процессором).

Постановлением также расширяется перечень категорий инвалидов, имеющих право на обеспечение средствами реабилитации бесплатно либо на льготных условиях.

Бесплатно предлагается дополнительно предоставлять:

инвалидам III группы – трость опорную для передвижения больных с нарушениями функций нижних конечностей (одно-, трех- и четырехопорная); костыли индивидуального пользования, в том числе костыли локтевые; изделия бандажные; смягчающие чехлы (лайнеры); стельки ортопедические;

детям-инвалидам– приспособление для купания (ранее до 12 лет) и ступеньки к ванне до 18 лет; велосипед трехколесный для детей до 18 лет (ранее до 16 лет).

С оплатой 50% предлагается дополнительно предоставлять:

инвалидам I группы – ступеньки к ванне (ранее не выдавались);

инвалидам III группы по слуху – световой будильник; сигнализатор цифровой с вибрационной и световой индикацией для граждан с нарушением органов слуха (ранее только для инвалидов I и II группы).

Вводится новый вид обеспечения граждан отдельными техническими средствами социальной реабилитации – выплата денежной компенсации затрат на средства реабилитации.

Теперь граждане смогут самостоятельно приобретать: диктофон (плеер), сотовый телефон, смартфон (с программным обеспечением, синтезирующим речь и с функцией навигации), устройство для прослушивания озвученной литературы (плеер), часы с синтезатором речи, телефон с усилителем звука, световой будильник, сигнализатор цифровой вибрационной и световой индикацией для граждан с нарушением органов слуха, матрацы противопролежневые, вспомогательные приспособления, предназначенные для одевания, раздевания, захвата предметов, приема и готовки пищи, удовлетворения бытовых и иных потребностей).

При этом для граждан, которые не желают самостоятельно приобретать средства реабилитации, сохранено право по их получению в органах по труду, занятости и социальной защите.

Что касается изменений, внесенных в постановление № 637, то нормы Положения о порядке оплаты дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья застрахованного, по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, приводятся в соответствие с Законом и изменениями, внесенными в постановление № 1722 (с учетом новой редакции Государственного реестра).
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