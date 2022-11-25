Постановлением Министерства юстиции от 15 ноября 2022 г. № 139 внесены изменения в Инструкцию о порядке совершения нотариальных действий, утвержденную ведомственным постановлением от 23 октября 2006 г. № 63.

«Корректировка Инструкции обусловлена изменениями законодательства в части отчуждения механических транспортных средств, прицепов к ним, самоходных машин, а также изменениями законодательства о земле» – прокомментировали в ведомстве.

В частности, изменениями предусмотрено, что договор об отчуждении транспортного средства может быть удостоверен любым нотариусом после снятия транспортного средства с учета в государственных органах (организациях) Республики Беларусь, осуществляющих государственную регистрацию и государственный учет транспортных средств.

Постановлением уточняется порядок удостоверения нотариусами договоров об отчуждении транспортных средств, в том числе:

определяется порядок проверки нотариусом фактов (условий), необходимых для совершения нотариального действия, в том числе проверка:

государственной регистрации транспортного средства;

снятия его с учета;

наличия ограничений (обременений) и запретов на совершение сделок с транспортным средством и др.);

уточняются сведения, которые подлежат указанию в договоре об отчуждении транспортного средства;

закрепляется обязанность нотариуса разъяснить приобретателю транспортного средства о необходимости его государственной регистрации;

отражаются вопросы информирования нотариусом регистрирующих органов, выдавших свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт, талон), об удостоверении договора об отчуждении транспортного средства.

Также Инструкция дополняется нормами, регламентирующими вопросы подтверждения кадастровой стоимости земельного участка для нотариального удостоверения договора отчуждения земельного участка.

Определяется порядок получения нотариусом при удостоверении договора отчуждения земельного участка сведений о его кадастровой стоимости посредством дистанционного доступа к регистру стоимости земель, земельных участков государственного земельного кадастра, а в случае невозможности поиска информации через регистр – путем направления письменного запроса в соответствующую организацию по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него сделок с ним.

Основные подходы к получению нотариусом сведений о кадастровой стоимости земельного участка сохранены, при этом отдельные корректировки обусловлены правоприменительной практикой, а также изменениями в Кодекс Республики Беларусь о земле.