Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 53 от 28 октября 2022 г. утверждена Инструкция о порядке инвентаризации поверхностных водных объектов и использования ее результатов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды и охраны окружающей среды, инструкция является локальным правовым актом и не подлежит обязательной юридической экспертизе и опубликованию на Национальном правом портале Беларуси.

Основанием для разработки инструкции послужило принятие постановления Совета министров № 634 от 23 сентября 2022 г., а также необходимость упорядочивания вопросов, связанных с организацией самого процесса инвентаризации поверхностных водных объектов, а также взаимодействием государственных органов по использованию ее результатов.

По фондовым данным, на территории Беларуси насчитывается более 20 тыс. водотоков общей протяженностью свыше 90,6 тыс. км и более 10 тыс. озер, в которых сосредоточено около 9 куб. км воды.

Однако, обладая таким количеством поверхностных водных объектов, необходимо не забывать, что они являются одним из уязвимых компонентов природной среды и могут быть подвергнуты значительному природному и техногенному воздействию и требуют организации учета. Данные задачи решаются в рамках инвентаризаций поверхностных водных объектов.

Инвентаризация поверхностных водных объектов – деятельность по выявлению поверхностных водных объектов на местности, осуществляемая через определенный промежуток времени путем верификации местоположения поверхностных водных объектов в целях учета их количества и охраны.

В век высоких технологий верификация местоположения поверхностных водных объектов в большей степени проводится при помощи доступных данных дистанционного зондирования Земли, данных земельно-информационной системы Республики Беларусь.

Необходимо отметить, что последняя инвентаризация поверхностных водных объектов проводилась в бассейнах основных рек в Беларуси в 1971 году и в первую очередь была обусловлена проведенными в стране масштабными работами по осушительной мелиорации, которая привела к изменению гидрографической сети (в том числе в истоках рек) и, следовательно, к условиям формирования речного стока.

В условиях изменяющегося климата также наблюдается устойчивая тенденция к изменению речного стока. Маловодные периоды отмечены в 1992, 1996, 1997, 2001-2003, 2014-2016, 2019, 2020 годах. Наименьшее значение водных ресурсов зафиксировано в 2015 году и составило 29,8 куб. км, или 51% от средней величины всех наблюдений с 1900 года.

Данные обстоятельства указали на необходимость организации очередной инвентаризации поверхностных водных объектов, которая проводится Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды с 2016 года.

В настоящее время в рамках мероприятия 43 подпрограммы 2 Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2021 - 2025 годы осуществляется реализация 2 этапа инвентаризации поверхностных водных объектов (с водосборной площадью менее 30 кв. км и водоемы с площадью поверхности воды менее 0,5 кв. км, расположенных на межселенных территориях, а также родники (с шестого по десятый год инвентаризации)).

С перечнем поверхностных водных объектов, прошедших инвентаризацию, можно ознакомится по ссылке.