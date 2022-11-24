Постановлением Министерства образования № 430 от 8 ноября 2022 г установлены требования к организации образовательного процесса при реализации образовательных программ высшего образования в дистанционной форме получения образования в учреждениях высшего образования.

Как сообщает Национальный правовой портал, подготовка специалистов в дистанционной форме может осуществляться по специальностям высшего образования, за исключением специальностей, по которым не допускается получение высшего образования в дистанционной форме, определенных постановлением Совета министров от 9 августа 2022 г. № 518 «О реализации Закона Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 154 - З «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании».

Условиями организации образовательного процесса на базе учреждения высшего образования (УВО) в дистанционном формате являются наличие:

электронных образовательных ресурсов по учебным дисциплинам учебных планов специальностей;

системы электронного обучения, которая включает программные и технические средства, электронные образовательные ресурсы, обеспечивающие:

освоение обучающимися образовательных программ или их частей;

взаимодействие участников образовательного процесса;

мониторинг и протоколирование выполнения субъектами образовательного процесса различных видов учебной деятельности, включая регистрацию цифрового следа обучающегося (систематизированный набор верифицированных цифровых данных о результатах учебной деятельности обучающегося);

организацию и проведение аттестации, регистрацию цифрового следа преподавателя (систематизированный набор верифицированных цифровых данных о результатах образовательной деятельности педагогического работника) и другое;

электронной образовательной среды, включающей в себя систему электронного обучения, электронные образовательные ресурсы, электронные информационные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и другое;личного кабинета обучающегося, посредством которого обеспечивается защищенный персонализированный доступ в электронную образовательную среду;

процедуры прокторинга – процедуры верификации личности обучающегося и подтверждения результатов прохождения аттестации (с помощью технических средств контроля (аудио-, видео средства, протоколирование и другое) или контролирующего лица, специально уполномоченного УВО;

современных технических средств для процедуры прокторинга с помощью технических средств, позволяющих осуществлять идентификацию личности обучающегося, контроль постоянного присутствия обучающегося в месте прохождения аттестации, отсутствия подмены обучающегося; регистрацию возможных попыток нарушения установленных правил проведения аттестации со стороны обучающегося и другое.

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с образовательными стандартами специальностей и учебными планами специальностей УВО, согласно учебным программам.

При получении дистанционного образования аттестация студентов проводится в следующих форматах:

текущая – как в очном, так и дистанционном;

промежуточная аттестация – в очном формате по итогам всех семестров во время лабораторно-экзаменационных сессий или в комбинированном формате (по итогам каждого учебного года: за первый семестр учебного года – в дистанционном формате с применением процедуры прокторинга по мере готовности обучающегося к аттестации в течение семестра, за второй семестр учебного года – в очном формате во время лабораторно-экзаменационной сессии в конце учебного года);

итоговая – в очном формате.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.