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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЦЕНТРАМИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ УСЛУГИ
17:56 24.11.2022
Законом «О правах инвалидов и их социальной интеграции» внесены изменения в закон «О социальном обслуживании» в части введения нового вида учреждений социального обслуживания – центры социальной реабилитации, абилитации инвалидов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, услуги, которые планируется предоставлять в данных центрах, характерны для учреждений социального обслуживания.
Вместе с тем углублено направление работы, ориентированное на социальную реабилитацию, абилитацию инвалидов – обучение навыкам самостоятельного проживания, проведение профориентационных мероприятий, консультирование по вопросам получения профессионального образования и (или) трудоустройства, консультирование инвалидов и членов их семей по вопросам адаптации жилья, организации быта с учетом индивидуальных потребностей, в том числе с использованием ассистивных устройств и технологий.
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