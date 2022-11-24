Законом «О правах инвалидов и их социальной интеграции» внесены изменения в закон «О социальном обслуживании» в части введения нового вида учреждений социального обслуживания – центры социальной реабилитации, абилитации инвалидов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, услуги, которые планируется предоставлять в данных центрах, характерны для учреждений социального обслуживания.

Вместе с тем углублено направление работы, ориентированное на социальную реабилитацию, абилитацию инвалидов – обучение навыкам самостоятельного проживания, проведение профориентационных мероприятий, консультирование по вопросам получения профессионального образования и (или) трудоустройства, консультирование инвалидов и членов их семей по вопросам адаптации жилья, организации быта с учетом индивидуальных потребностей, в том числе с использованием ассистивных устройств и технологий.