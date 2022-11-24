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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
14:32 24.11.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки соответствия возможностей соискателя лицензии долицензионным требованиям, лицензиата лицензионным требованиям для осуществления деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду».
Как сообщает Национальный правовой портал, предлагается определить порядок проведения оценки соответствия возможностей соискателя лицензии долицензионным требованиям, лицензиата лицензионным требованиям для осуществления деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду в системе Минприроды и формы заключений, составляемых по результатам такой оценки.
Круг лиц, на которых будет распространяться действие нормативного правового акта: юридические лица, индивидуальные предприниматели, планирующие осуществлять лицензируемый вид деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду при операциях с озоноразрушающими веществами, при использовании отходов 1-3 классов опасности, обезвреживании, захоронении отходов, либо уже осуществляющие такую деятельность.
Предполагается, что оценка соответствия возможностей соискателя лицензии долицензионным требованиям, лицензиата лицензионным требованиям проводится путем идентификации оборудования и инструментов на соответствие информации, указанной в паспорте, сертификате, формуляре, инструкции, этикетке, в связи с чем в форме заключения предусматривается указание этих сведений.
Это позволит применять единый подход и однозначность понимания при заполнении заключения специалистами, проводящими оценку.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 ноября по 4 декабря 2022 г., а также на электронный адрес: .
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