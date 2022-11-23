ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


РЕГИОНЫ БЕЛАРУСИ ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИЗ БЮДЖЕТА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ


09:55 24.11.2022

Совет Министров 21 ноября 2022 г. принял постановление от № 806 «О финансировании расходов республиканского бюджета».

Согласно опубликованному Национальном правовом портале документу, субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей и бюджет Минска на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам субсидий на уплату части процентов за пользование кредитами, выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилья, и субсидий на погашение основного долга по этим кредитам, будут увеличены на Br123,8 млн.

Из этих средств в консолидированный бюджет Брестской области поступит около Br29,4 млн, Витебской области – более Br13,5 млн, Гомельской – около Br20,8 млн, Гродненской – около Br15,3 млн, Минской – более Br19,5 млн, Могилевской – около Br12,4 млн. В Минский городской бюджет будет направлено порядка Br12,9 млн.

Постановление вступает в силу с 24 ноября 2022 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.11.2022
валюта курс
EUR 2.4695
USD 2.4175
RUB 3.9924
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4695 -0.0002
USD 2.4175 -0.0025
RUB 3.9924 +0.0082
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4750 2.4840
USD 2.4150 2.4230
RUB 3.0000 3.9900
подробнее

Конвертация в банках
на 24.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0240 1.0350
EUR/RUB 62.6200 78.0000
USD/RUB 60.6000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте