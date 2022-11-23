Совет Министров 21 ноября 2022 г. принял постановление от № 806 «О финансировании расходов республиканского бюджета».

Согласно опубликованному Национальном правовом портале документу, субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей и бюджет Минска на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам субсидий на уплату части процентов за пользование кредитами, выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилья, и субсидий на погашение основного долга по этим кредитам, будут увеличены на Br123,8 млн.

Из этих средств в консолидированный бюджет Брестской области поступит около Br29,4 млн, Витебской области – более Br13,5 млн, Гомельской – около Br20,8 млн, Гродненской – около Br15,3 млн, Минской – более Br19,5 млн, Могилевской – около Br12,4 млн. В Минский городской бюджет будет направлено порядка Br12,9 млн.

Постановление вступает в силу с 24 ноября 2022 г.