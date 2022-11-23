Совет Республики 23 ноября 2022 года одобрил законопроект «Об урегулировании неплатежеспособности».

Как заявил министр экономики Александр Червяков, новый законопроект направлен на сохранение производства и занятости.

По его словам, новый законопроект в экономическом смысле – это ликвидация неэффективности с сохранением производства и бизнеса. Документ содержит стимулы к своевременному объявлению предприятиями своей несостоятельности и уходу под защиту закона, увеличению возможностей восстановления платежеспособности, повышению гарантий возврата инвестиций и выплат кредиторам.

Глава экономического ведомства перечислил ключевые блоки законопроекта.

«Первый. В банкротство в принципе не попадают предприятия ВПК, энергетики, валообразующие – как государственные, так и частные. Для этого Правительству предоставляется право утверждать их перечень.

Второй. Координация деятельности по финансовому оздоровлению организаций сосредотачивается в Правительстве. Сохраняется преемственность работы комиссий госорганов по предупреждению неплатежеспособности. Министерства и исполкомы по своим предприятиям обеспечивают сопровождение досудебного оздоровления и санации, контролируют работу антикризисного менеджемента.

Третий. Исполкомам предоставляется право по своей инициативе или по просьбе частных предприятий организовать предупреждение их банкротства на своей территории, если это необходимо в интересах региона и государства. В таком случае они должны будут сопровождать весь процесс санации, а предприятия – исполнять утвержденные властям меры.

Четвертый блок затрагивает этапность организации оздоровления предприятий.

Для первого этапа закрепляется срок санации 36 месяцев с возможным продлением на 24 месяца. Это горизонт среднесрочного бизнес-планирования и достаточное время, чтобы мобилизовать ресурсы, дисциплинировать всех участников санации.

Допускаем, что отдельные организации по объективным причинам не смогут в указанные сроки вернуться в обычные рыночные условия хозяйствования. Для них совершенствуется процедура мирового соглашения с кредиторами об отсрочке платежей после санации (например, на срок от 3 до 10 лет) в качестве второго этапа.

Пятый блок обеспечивает защиту проблемного предприятия, не дожидаясь наступления кризисной ситуации. Директор, если не может рассчитаться с долгами, вправе первым инициировать санацию, пока «есть что спасать». Однако санация должна быть всесторонне спланирована, подготовлена и обеспечена соответствующими инструментами и мерами финоздоровления. И ином случае суд может по ходатайству кредиторов перевести санацию в ликвидацию.

Шестой блок определяет порядок распределения залоговой выручки. В первую очередь она идет на социальные цели: зарплаты, пенсионные взносы. Затем оставшаяся значительная часть идет залоговому кредитору (банку) за вычетом 20 процентов в пользу бюджета и на судебные расходы.

Седьмой. Ликвидация должников без имущества (так называемый «брошенный бизнес») будет финансироваться инициатором банкротства. Эта мера снизит нагрузку на бюджет, который сейчас оплачивает такие расходы.

Восьмой. От имени государства с консолидированной позицией будет выступать единый кредитор – налоговый орган, аккумулирующий все бюджетные требования. Тем самым возрастают возможности контроля «изнутри» за всем происходящим в ходе санации и ликвидации», – рассказал Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Министр экономики отметил, что в условиях развернутой против нашей страны санкционной войны перед правительством поставлены две задачи: предприятия не должны останавливаться, а население – ощутить на себе последствия внешних ограничений.

«Данный проект закона позволяет нам использовать инструментарий по оздоровлению предприятий, предупреждению их банкротства, а, следовательно, сохранить рабочие места и занятость население…», – резюмировал Александр Червяков.