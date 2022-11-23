Постановлением Совмина № 796 от 21 ноября 2022 года утверждены Правила обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, транспортной и производственной инфраструктуры, транспортных средств и оказываемых услуг, оценки уровня их доступности.

Как сообщает Национальный правовой портал, обеспечение доступности объектов для инвалидов осуществляется их собственниками.

Также установлено, что собственники объектов в целях согласованности в принятии решений по обеспечению доступности объектов вправе до проведения работ на этих объектах обратиться:

к представителям общественных объединений инвалидов;

к местным исполнительным и распорядительным органам в случае, если пути движения к объекту находятся в ведении местных исполнительных и распорядительных органов, расположенных на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Отметим, что проведение работ по обеспечению доступности объектов, являющихся историко-культурными ценностями, осуществляется в соответствии с законодательством о культуре.

Документом установлены основные требования к обеспечению доступности объектов социальной и производственной инфраструктуры. Ими, в частности, определено, что государственные органы и иные организации, оказывающие услуги населению, с учетом специфики сферы деятельности обеспечивают:

возможность получения услуги по месту проживания инвалида либо дистанционно и предварительной записи для получения услуги, в том числе в сети Интернет, с указанием необходимых видов помощи инвалидам;

наличие:

доступных для инвалидов официальных сайтов;

технических средств для связи со службами информации и экстренной помощи для инвалидов по слуху.

В рамках указанных требований определены условия доступности территории, на которой расположен объект социальной и производственной инфраструктуры, входа, вестибюля, коридоров, лифта, мест расположения банкоматов, камер хранения, касс и т.д.

Правилами определены и условия доступности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

Так, доступность транспортных средств обеспечивается: наличием зоны размещения инвалидов, использующих при передвижении кресло-коляску; возможностью размещения кресел-колясок в сложенном виде; местами для размещения средств информации в пределах зоны видимости для инвалидов; доступностью санитарно-гигиенических помещений.

Транспортные средства оснащаются:

вспомогательными подъемными устройствами, откидными или выдвижными рампами, иными аналогичными устройствами, удерживающей системой крепления инвалидов, использующих при передвижении кресло-коляску, руководство по эксплуатации которых располагается в салоне транспортного средства;

поручнями, стойками и иными опорными устройствами;

средствами информации и речевыми информаторами;

приборами световой и звуковой сигнализации, включая видеосвязь, в том числе двустороннюю;

системами внешних и внутренних ориентиров, предназначенных для облегчения поиска входа (выхода) и передвижения внутри транспортного средства.

При этом организации, оказывающие услуги населению, связанные с перевозками пассажиров, организуют совместно с представителями общественных объединений инвалидов обучение работников транспорта, в том числе железнодорожного, взаимодействию с пассажирами-инвалидами.

Документом также регламентировано и оказание ситуационной помощи, которая осуществляется работниками организаций, оказывающих услуги населению, инвалидам, не имеющим возможности самостоятельного передвижения и ориентирования, независимо от обеспечения доступности объекта.

Такой вид помощи обеспечивается после получения согласия инвалида.

Что касается, оценки уровня доступности объектов и транспортных средств, то она определяется с учетом наличия ряда следующих элементов доступной среды:

выделенные места для стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами, а также перевозящих таких инвалидов, детей-инвалидов;

тактильная предупреждающая и направляющая тротуарная плитка;

пандусы и непрерывные поручни;

расширенные входные дверные группы;

контрастная маркировка полотен прозрачных дверей и дверных ручек;

речевые информаторы;

универсальные таблички при входе на объект и внутри объекта;

электрическая подъемная платформа;

тактильные схемы;

кнопка вызова;

обустроенные санитарно-гигиенические помещения;

тактильные напольные индикаторы;

иные элементы, обустроенные в соответствии с требованиями, установленными Правилами и техническими нормативными правовыми актами (ТНПА).

Полностью доступным признается объект, соответствующий всем требованиям, установленным Правилами и ТНПА.

В случае отсутствия возможности по техническим причинам применить все требования, установленные Правилами и ТНПА, но при этом требования учтены в максимально возможной степени, объект также признается доступным.

Постановление вступает в силу с 6 января 2023 г.