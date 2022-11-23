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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО ОТСРОЧКИ УПЛАТЫ ВВОЗНЫХ ПОШЛИН И НДС


13:39 23.11.2022

Постановлением Совета министров № 805 от 21 ноября 2022 года системообразующим предприятиям предоставлено право на отсрочку уплаты таможенных пошлин и ввозного НДС.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров (за исключением подакцизных товаров, не используемых в производстве) предоставляется отсрочка уплаты налога на добавленную стоимость юридическим лицам – плательщикам, указанным в перечне системообразующих и (или) градообразующих предприятий (организаций), которым оказывается поддержка в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономики.

Отсрочка уплаты НДС предоставляется на срок не более шести месяцев со дня, следующего за днем выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, без обеспечения исполнения обязанности по уплате налога.

В качестве заявления плательщика о предоставлении отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость рассматривается декларация на товары, содержащая соответствующие сведения. Решением о предоставлении отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость является решение таможенного органа о выпуске товаров согласно этой декларации на товары.

При этом подтверждением наличия основания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, … является наличие юридического лица-плательщика в (упомянутом выше) перечне.

В перечень включены 108 предприятий.

Постановление действует до 31 декабря 2023 года.
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