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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО ОТСРОЧКИ УПЛАТЫ ВВОЗНЫХ ПОШЛИН И НДС
13:39 23.11.2022
Постановлением Совета министров № 805 от 21 ноября 2022 года системообразующим предприятиям предоставлено право на отсрочку уплаты таможенных пошлин и ввозного НДС.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров (за исключением подакцизных товаров, не используемых в производстве) предоставляется отсрочка уплаты налога на добавленную стоимость юридическим лицам – плательщикам, указанным в перечне системообразующих и (или) градообразующих предприятий (организаций), которым оказывается поддержка в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономики.
Отсрочка уплаты НДС предоставляется на срок не более шести месяцев со дня, следующего за днем выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, без обеспечения исполнения обязанности по уплате налога.
В качестве заявления плательщика о предоставлении отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость рассматривается декларация на товары, содержащая соответствующие сведения. Решением о предоставлении отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость является решение таможенного органа о выпуске товаров согласно этой декларации на товары.
При этом подтверждением наличия основания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, … является наличие юридического лица-плательщика в (упомянутом выше) перечне.
В перечень включены 108 предприятий.
Постановление действует до 31 декабря 2023 года.
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