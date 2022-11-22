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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛО ПРОДАЖУ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
11:50 23.11.2022
Постановлением Совета министров № 795 от 21 ноября 2022 года на 2 года продлена возможность торговли произведенными в Беларуси ювелирными изделиями через интернет.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, срок разрешения продлен до 31 августа 2024 года.
При этом постановление распространяет действие на отношения, возникшие с 31 августа 2022 года.
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