Постановлением Совета министров № 795 от 21 ноября 2022 года на 2 года продлена возможность торговли произведенными в Беларуси ювелирными изделиями через интернет.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, срок разрешения продлен до 31 августа 2024 года.

При этом постановление распространяет действие на отношения, возникшие с 31 августа 2022 года.