Постановлением Совета министров № 794 от 21 ноября 2022 г. утверждено Положение, которым определен порядок установления охранных зон электрических сетей, размеры и режим их использования.

Как сообщает Национальный правовой портал, требования правового акта обязаны соблюдать:

местные исполнительные и распорядительные органы;

юрлица и ИП, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении электрическую сеть либо возможность принятия решения в отношении электрической сети в рамках управления общим имуществом;

землепользователи (собственники, владельцы, пользователи, арендаторы, субарендаторы) земельных участков, расположенных в охранных зонах;

юр- и физлица, в том числе ИП, производящие работы или осуществляющие (намеревающиеся осуществлять) иную деятельность в охранных зонах;

проектные организации;

территориальные организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Действие Положения не распространяется на территории:

Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»;

свободных экономических зон;

специальных туристско-рекреационных парков, органами управления которых являются администрации свободных экономических зон.

Положением в том числе определены:

требования к размерам охранных зон и особенностям их обозначения;

режим использования охранных зон;

требования к производству ремонтных, строительных и земляных работ в охранных зонах;

ответственность юр- и физлиц, в том числе ИП.

Так, размеры устанавливаются в зависимости от вида (типа) объекта электрической сети, его номинального напряжения, конструктивного исполнения и расположения на местности.

Что касается порядка установления охранных зон электросетей, то он:

определяется физически на местности – без изъятия и изменения целевого назначения земельных участков (исключение – определенные законодательством случаи изъятия земельных участков для размещения таких объектов);

документально оформляется в земельно-кадастровой и градостроительной документации, земельно-информационной системе Республики Беларусь.

По информации Министерства энергетики для обеспечения режима использования охранных зон определены виды работ и иной деятельности, не допускаемые к осуществлению в охранных зонах, а также которые допускаются к производству в указанных зонах после предварительного письменного уведомления владельца электрической сети либо на основании предварительного письменного согласия такого владельца, либо на основании письменного разрешения на право производства работ в охранной зоне электрических сетей, выдаваемого владельцем электрической сети при необходимости производства в охранной зоне ремонтных, строительных и земляных работ.

В частности, документом:

регламентирован запрет на осуществление в охранной зоне лова рыбы с применением снастей, позволяющих приблизиться на недопустимое расстояние к токоведущим частям (проводам) воздушных линий электропередачи;

для владельцев электрических сетей введена обязанность устанавливать знаки о запрете рыболовства в охранной зоне воздушных линий электропередачи в местах их пересечения или сближения с поверхностными водными объектами;

для лиц, заинтересованных в нанесении надписей и изображений, включая рисунки-граффити, на объекты электрических сетей (встроенные, пристроенные, отдельно стоящие капитальные строения распределительных устройств, трансформаторных подстанций и другое), предусмотрена возможность осуществлять такие действия только по согласованию с владельцем электрической сети и местным исполнительным и распорядительным органом;

уточнен порядок использования заинтересованными лицами воздушного пространства охранных зон воздушных линий электропередачи для выполнения полетов беспилотными летательными аппаратами, авиамоделями, включая квадрокоптеры и подобные им летательные аппараты.

Кроме того, установлен порядок:

изготовления и оформления указателя трассы кабельной линии электропередачи;

изготовления, оформления и установки знака о запрете рыболовства в охранной зоне воздушной линии электропередачи.

«Положение принято в целях обеспечения системности и комплексности правового регулирования земельных и иных отношений в связи с установлением охранных зон электрических сетей и режима их использования для обеспечения сохранности электрических сетей, создания режима их безопасной эксплуатации, предупреждения несчастных случаев и пожаров в результате воздействия электрического тока, предотвращения причинения вреда потребителям электрической энергии из-за перерывов в электроснабжении и владельцам электрических сетей из-за повреждения таких электрических сетей», – сообщили в пресс-службе профильного Министерства.

Основные положения постановления вступают в силу через три месяца после его официального опубликования, иные – с 1 января 2024 г.