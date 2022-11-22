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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА В БЕЛАРУСИ ДЛЯ ФИЗЛИЦ ВВОДИТСЯ НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
09:57 23.11.2022
С 1 января 2023 года в Беларуси для физлиц вводится налог на профессиональный доход.
Как сообщает Национальный правовой портал, переход на данный режим налогообложения осуществляется добровольно.
Налог на профессиональный доход начисляется в процентах от полученного дохода и включает обязательные отчисления в ФСЗН.
Ставки налога установлены в размере:
10% независимо от размера полученной выручки при работе с физическими лицами и иностранными юридическими лицами;
10% при сумме выручки не более 60 тыс. рублей при работе с белорусскими организациями, белорусскими индивидуальными предпринимателями;
20% с дохода, полученного от белорусских организаций, индивидуальных предпринимателей в размере, превышающем 60 тыс. белорусских рублей.
В случае, если гражданин выберет налог на профессиональный доход, он обязан будет использовать мобильное приложение «Налог на профессиональный доход».
Представление налоговых деклараций по налогу на профессиональный доход не требуется.
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