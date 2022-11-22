С 1 января 2023 года в Беларуси для физлиц вводится налог на профессиональный доход.

Как сообщает Национальный правовой портал, переход на данный режим налогообложения осуществляется добровольно.

Налог на профессиональный доход начисляется в процентах от полученного дохода и включает обязательные отчисления в ФСЗН.

Ставки налога установлены в размере:

10% независимо от размера полученной выручки при работе с физическими лицами и иностранными юридическими лицами;

10% при сумме выручки не более 60 тыс. рублей при работе с белорусскими организациями, белорусскими индивидуальными предпринимателями;

20% с дохода, полученного от белорусских организаций, индивидуальных предпринимателей в размере, превышающем 60 тыс. белорусских рублей.

В случае, если гражданин выберет налог на профессиональный доход, он обязан будет использовать мобильное приложение «Налог на профессиональный доход».

Представление налоговых деклараций по налогу на профессиональный доход не требуется.