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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА БЕЛОРУССКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОБЩЕСТВА ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ ВЫНЕСЕНА НА ОБСУЖДЕНИЕ


14:36 22.11.2022

На общественное обсуждение вынесен проект постановления, которым изменяется постановление Совета министров № 1348 от 14 октября 2006 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом предполагается изложение в новой редакции Устава РГОО «БООР».

Так, проектом постановления в Уставе в целях оптимизации структуры и упразднения формально действующих органов, состоящих в основном из лиц, не являющихся работниками РГОО «БООР» и его организационных структур, из центральных органов РГОО «БООР» исключен Республиканский совет РГОО «БООР», упразднены отдельные органы организационных структур, а также уточнены функции и задачи остальных органов.

В целях совершенствования деятельности общественного объединения и повышения экономической эффективности охотничьих хозяйств РГОО «БООР» изменена его структура. В частности, исключены районные и первичные организационные структуры.

Уточнены предмет, цели, методы и формы деятельности РГОО «БООР». Дополнен перечень государственно значимых задач.

Организатор общественного обсуждения – Министерство лесного хозяйства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 21 по 30 ноября 2022 г.
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