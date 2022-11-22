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МИНГОРИСПОЛКОМ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРОИНДЕКСИРОВАЛ ЧЕКИ «ЖИЛЬЕ»
12:21 22.11.2022
Решением Минского горисполкома № 3826 от 10 ноября 2022 г. проиндексированы именные приватизационные чеки «Жилье».
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 г. установлен в размере 33,310 (ранее в августе 2022 года -29,814).
Это четвертая индексация в 2022 году.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.
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