ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ


11:00 22.11.2022

На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым корректируется указ от 17 июля 2006 г. № 450 «Вопросы общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов».

Как сообщает Национальный правовой портал, цель подготовки проекта: проведение реорганизации областных и районных организационных структур республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» (РГОО «БООР») и обеспечение выполнения РГОО «БООР» возложенных государственно значимых задач.

При этом отдельные нормы указа № 450 приведены в соответствие с нормами Гражданского кодекса и Закона Республики Беларусь от 19 июля 2006 г. № 150-З «О республиканских государственно-общественных объединениях».

В целях закрепления на законодательном уровне минимального возраста граждан для приема в члены РГОО «БООР», принимая во внимание сложившуюся в РГОО «БООР» практику, уточнен возраст, с которого гражданин может стать членом РГОО «БООР» (с 8 лет, до 16 лет – с письменного согласия его законных представителей).

Прием граждан в созданные РГОО «БООР» в его организационных структурах юношеские секции осуществляется без взимания вступительного взноса.

Кроме того, перечень основных государственно значимых задач РГОО «БООР» дополнен организацией и ведением Национальной трофейной книги Республики Беларусь в порядке, определенном Советом Министров Республики Беларусь.

В целях оптимизации структуры РГОО «БООР» и упразднения формально действующих органов, состоящих в основном из лиц, не являющихся работниками РГОО «БООР» и его организационных структур, из центральных органов РГОО «БООР» исключен Республиканский совет РГОО «БООР», а также уточнены функции и задачи остальных органов.

Организатор общественного обсуждения – Министерство лесного хозяйства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 21 по 30 ноября 2022 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2022
валюта курс
EUR 2.4710
USD 2.4206
RUB 3.9825
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4697 -0.0013
USD 2.4200 -0.0006
RUB 3.9842 +0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4680 2.4750
USD 2.4190 2.4270
RUB 3.0000 3.9850
подробнее

Конвертация в банках
на 22.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0150 1.0230
EUR/RUB 62.0000 78.0000
USD/RUB 60.8000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте