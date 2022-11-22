На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым корректируется указ от 17 июля 2006 г. № 450 «Вопросы общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов».

Как сообщает Национальный правовой портал, цель подготовки проекта: проведение реорганизации областных и районных организационных структур республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» (РГОО «БООР») и обеспечение выполнения РГОО «БООР» возложенных государственно значимых задач.

При этом отдельные нормы указа № 450 приведены в соответствие с нормами Гражданского кодекса и Закона Республики Беларусь от 19 июля 2006 г. № 150-З «О республиканских государственно-общественных объединениях».

В целях закрепления на законодательном уровне минимального возраста граждан для приема в члены РГОО «БООР», принимая во внимание сложившуюся в РГОО «БООР» практику, уточнен возраст, с которого гражданин может стать членом РГОО «БООР» (с 8 лет, до 16 лет – с письменного согласия его законных представителей).

Прием граждан в созданные РГОО «БООР» в его организационных структурах юношеские секции осуществляется без взимания вступительного взноса.

Кроме того, перечень основных государственно значимых задач РГОО «БООР» дополнен организацией и ведением Национальной трофейной книги Республики Беларусь в порядке, определенном Советом Министров Республики Беларусь.

В целях оптимизации структуры РГОО «БООР» и упразднения формально действующих органов, состоящих в основном из лиц, не являющихся работниками РГОО «БООР» и его организационных структур, из центральных органов РГОО «БООР» исключен Республиканский совет РГОО «БООР», а также уточнены функции и задачи остальных органов.

Организатор общественного обсуждения – Министерство лесного хозяйства.

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