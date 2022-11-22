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БЕЛАРУСЬ НЕ БУДЕТ ПОГАШАТЬ В ВАЛЮТЕ КРЕДИТЫ АМЕРИКАНСКОЙ «ТОВАРНО-КРЕДИТНОЙ КОРПОРАЦИИ»
09:57 22.11.2022
Беларусь не будет обслуживать и осуществлять текущее погашение кредитов американской «Товарно-кредитной корпорации» в иностранной валюте. Об этом говорится в постановлении Совмина и Нацбанка № 801/25 от 21 ноября 2022 года.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, плановые платежи в адрес Товарно-кредитной корпорации будут перечисляться в белорусских рублях на спецсчет, открытый в Беларусбанке.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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