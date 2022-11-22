Беларусь не будет обслуживать и осуществлять текущее погашение кредитов американской «Товарно-кредитной корпорации» в иностранной валюте. Об этом говорится в постановлении Совмина и Нацбанка № 801/25 от 21 ноября 2022 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, плановые платежи в адрес Товарно-кредитной корпорации будут перечисляться в белорусских рублях на спецсчет, открытый в Беларусбанке.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.