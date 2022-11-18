|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
БЕЛОРУСОВ ПРИГЛАШАЮТ ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
17:43 18.11.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов, которым предусматривается корректировка ряда ведомственных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление аудиторской деятельности.
Как сообщает Национальный правовой портал, цель – уточнение и конкретизация действующих норм национальных правил аудиторской деятельности с учетом изменений законодательства, практики их применения, введения МСФО.
В частности, для приведения в соответствие нормативных правовых актов, применения единых подходов к представлению информации и перехода к электронному документообороту проектом постановления в ряде случаев предусматривается установление требования о предоставлении информации в виде электронного документа посредством личного кабинета с использованием электронной цифровой подписи.
Вместе с тем при представлении в Министерство финансов аудитором сведений для включения в реестр аудиторов, аудиторов, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, аудиторских организаций сохраняется порядок, при котором информация может представляться на бумажном носителе по почте, посредством технических средств (факсимильной связи), нарочным (курьером) либо лично или в электронном виде посредством личного кабинета аудитора.
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 18 по 28 ноября 2022 г., а также в электронном виде на адрес электронной почты .
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 18.11.2022
Курсы в банках
на 18.11.2022
Конвертация в банках
на 18.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте