На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов, которым предусматривается корректировка ряда ведомственных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление аудиторской деятельности.

Как сообщает Национальный правовой портал, цель – уточнение и конкретизация действующих норм национальных правил аудиторской деятельности с учетом изменений законодательства, практики их применения, введения МСФО.

В частности, для приведения в соответствие нормативных правовых актов, применения единых подходов к представлению информации и перехода к электронному документообороту проектом постановления в ряде случаев предусматривается установление требования о предоставлении информации в виде электронного документа посредством личного кабинета с использованием электронной цифровой подписи.

Вместе с тем при представлении в Министерство финансов аудитором сведений для включения в реестр аудиторов, аудиторов, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, аудиторских организаций сохраняется порядок, при котором информация может представляться на бумажном носителе по почте, посредством технических средств (факсимильной связи), нарочным (курьером) либо лично или в электронном виде посредством личного кабинета аудитора.

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 18 по 28 ноября 2022 г., а также в электронном виде на адрес электронной почты .